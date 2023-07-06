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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

وعده بعد مباراة الزمالك والمقاولون.. ماذا دار بين أوسوريو وشوقي غريب؟

أوسوريو وشوقي غريب
أوسوريو وشوقي غريب

ماذا دار بين أوسوريو وشوقي غريب؟ يتساءل الكثير من المشجعين عن الحديث الذي دار بين مدرب الزمالك ونظيره بالمقاولين عقب مباراة الفريقين.

ونجح الزمالك في الفوز على المقاولون العرب بنتيجة 6-1 ليصل لمباراة نصف نهائي كأس مصر حيث ضرب موعدا مع فريق بيراميدز.

ماذا قال أوسوريو لشوقي غريب؟

كشف شوقي غريب المدير الفني للمقاولون العرب عن وعد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لفريق الزمالك له عقب مباراة الزمالك والمقاولون أمس في كأس مصر.

وسيطرت على شوقي غريب حالة من الغضب بسبب قيام محترف الزمالك إبراهيما نداي بالاستعراض بالكرة خلال الشوط الثاني من المباراة في تصرف أثار استياء لاعبي ذئاب الجبل والجهاز الفني بقيادة غريب.

وقال شوقي غريب: تحدثت مع أوسوريو عقب نهاية المباراة فيما قام به أحد لاعبي الزمالك (نداي) وقد وعدني بمعاقبته.

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إبراهيما نداي يعتذر

بدوره حرص السنغالي إبراهيما نداي، لاعب نادي الزمالك، على تقديم الاعتذار، بشأن استعراضه بالكرة أمام المقاولون العرب، في لقاء أول أمس الثلاثاء بكأس مصر.

ونشر نداي عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور "إنستجرام": "مرحبًا بكل مشجعي الكرة المصرية، أنا أسف على الاستعراض الذي كنت أقوم به خلال مباراة المقاولون العرب".

وأضاف: "لم أكن أعلم أن الاستعراض ممنوع في مصر، أو أنها إشارة بعدم الاحترام، لأننا في إفريقيا نفعل ذلك من أجل المتعة فقط، وأنا آسف جدًا لجميع اللاعبين بالمقاولون العرب".

وقام إبراهيما نداي بالاستعراض بالكرة، مما أثار غضب لاعبي المقاولون العرب، لعدم احترامه للمنافس، لذلك قرر الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للزمالك، توقيع عقوبة على اللاعب.

أهداف مباراة الزمالك والمقاولين

تقدم الزمالك عن طريق أحمد سيد زيزو من ركلة جزاء في الدقيقة 17 قبل أن يضيف الهدف الثاني من تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء سكنت مرمى محمود أبو السعود في الدقيقة 40.

الهدف الثالث جاء عن طريق تسديدة من سيف الدين الجزيري من خارج منطقة الجزاء ارتطمت بفاروقا نور الدين لاعب المقاولون وتغير اتجاه الكرة لتسكن الشباك بالدقيقة 41.

وعاد الجزيري من جديد ليسجل هدفه الثاني والرابع للزمالك برأسية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 51.

وفي الدقيقة 54 أصبحت النتيجة خماسية للزمالك بهدف رائع لـ شيكابالا من بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

واختتم السداسية للفارس الأبيض سيف الدين الجزيري بـ "هاتريك" في الدقيقة 56.

واستطاع فادي فريد لاعب المقاولون العرب أن يسجل هدف فريقه الوحيد في الدقيقة 75 بعدما استغل خطأ أحمد فتوح.

موعد مباراة الزمالك المقبلة

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره فيوتشر، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ 33 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويواجه الزمالك فيوتشر مساء يوم السبت 8 يوليو المقبل، في تمام التاسعة والنصف بتوقيت القاهرة.

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