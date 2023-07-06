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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي مُهدّد بفقد الشناوي وكهربا أمام الزمالك .. اعرف السبب

كهربا والشناوي
كهربا والشناوي

أصبح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مهدد بفقد عدد من لاعبيه البارزين خلال مواجهة الزمالك الخميس المقبل ضمن منافسات الدوري الممتاز .

ويلتقي الأهلي مع الاتحاد السكندري الأحد المقبل بالإسكندرية ضمن منافسات الدوري، وبات الأهلي مهددًا بفقد لاعبين مهمين أمام الزمالك حال تلقي البطاقة الصفراء خلال مواجهة الاتحاد.

وتضمن قائمة اللاعبين المهددين بالغياب عن الأهلي أمام الزمالك حال تلقي البطاقة الصفراء كلاً من محمد الشناوي ومحمود كهربا وأليو ديانج ومحمد هاني وياسر إبراهيم .

ونجح الأهلي في الفوز على الإسماعيلي أمس بهدف دون رد وانفرد بصدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز بعد أن رفع رصيده إلى 72 نقطة ، وبات قريبًا من حسم لقب الدوري رسميًا .

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