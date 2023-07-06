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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي اتعور.. شوبير يكشف خسائر صفقة فاشلة في القلعة الحمراء

الإعلامي أحمد شوبير
الإعلامي أحمد شوبير

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن خسائر النادي الأهلي من وراء صفقة البرازيلي برونو سافيو، بعد رحيله عن القلعة الحمراء.

وكان الأهلي أعلن أمس الأربعاء، عودة برونو سافيو إلى ناديه السابق بوليفار البوليفي، بصفة نهائية، بعد أقل من عام واحد من التعاقد معه.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي “مع شوبير”، "الأهلي اشترى سافيو من بوليفار بـ 1.5 مليون دولار، دفع 700 ألف دولار على أن يتم دفع القسط الثاني المقدر بـ 800 ألف دولار مع بداية الموسم المقبل، واللاعب تألق في بدايته مع الأهلي لكنه ابتعد عن المشاركة بعد ذلك".

وأضاف:" الراتب الذي تقاضاه سافيو وفقا لما يتردد 800 ألف دولار وهذا رقم كبير بجانب سعر الصفقة التي حسمت برقم كبير أيضا".

الأهلي اتعور في صفقة سافيو

وتابع:" الأهلي اتعور في صفقة سافيو لكنه قلل من خسائره حيث دفع النادي البوليفي 300 ألف دولار لاستعادة سافيو مع التنازل عن القسط الثاني البالغ 800 ألف دولار، وبذلك كلفت الصفقة الأهلي مليونا و 200 ألف دولار".

وواصل "سافيو أحرز هدفا للأهلي في لقاء السوبر أمام الزمالك، صحيح الهدف مش بفلوس لكنه ليه قيمة أعلى بكثير جدا من الفلوس".

واختتم "الأهلي بالتأكيد اتعور ماديا في صفقة سافيو، لكن كرويا هدف السوبر يساوي كثيرا، لو سألت مشجع للأهلي هدف في السوبر يساوي كام؟ هيقولك 100 مليون وأنا الكسبان".

الأهلى شوبير سافيو القلعة الحمراء الزمالك بوليفار

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