موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري و5 لاعبين مهددين بالغياب أمام الزمالك

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى مواجهة الاتحاد السكندري ضمن منافسات الدوري الممتاز .

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في تمام الساعة السابعة مساء السبت المقبل بملعب برج العرب وسيتم إذاعتها عبر قنوات أون تايم سبورت .

ويلتقي الأهلي مع الاتحاد السكندري الأحد المقبل بالإسكندرية ضمن منافسات الدوري، وبات الأهلي مهددًا بفقد لاعبين مهمين أمام الزمالك والمقرر إقامتها الخميس المقبل حال تلقي البطاقة الصفراء خلال مواجهة الاتحاد.

وتضم قائمة اللاعبين المهددين بالغياب عن الأهلي أمام الزمالك حال تلقي البطاقة الصفراء كلاً من محمد الشناوي ومحمود كهربا وأليو ديانج ومحمد هاني وياسر إبراهيم .

ونجح الأهلي في الفوز على الإسماعيلي أمس بهدف دون رد وانفرد بصدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز بعد أن رفع رصيده إلى 72 نقطة ، وبات قريبًا من حسم لقب الدوري رسميًا.