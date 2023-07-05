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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد الفوز بسداسية.. أوسوريو يعتذر لـ شوقي غريب| مفاجأة

صدى البلد

تقدم الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني لنادي الزمالك، باعتذار إلى شوقي غريب، المدير الفني لنادي المقاولون، بعد انتهاء اللقاء الذي جمع بينهما أمس، ضمن منافسات ربع نهائي كأس مصر.

وخسر المقاولون العرب بسداسية مقابل هدف، أمام الزمالك، وشهدت هذه النتيجة استعراض السنغالي نداي، لاعب الفريق الأبيض بالكرة.

وقال أوسوريو في تصريحات عبر الموتمر الصحفي: “تقدمت باعتذار إلى شوقي غريب بعد حركة نداي في المباراة”.

وتابع: “النتيجة الكبيرة من الوارد أن تحدث في كرة القدم وهي نتيجة لا تتكرر كثيرا بصفة عامة”.

وأضاف: “حاجز اللغة هو السبب وراء عدم حديثي بقوة مع لاعبي الفريق بعد ما رأيتهم لا يحترمون الخصم”.

وواصل: “أنا أيضًا خسرت بنتيجة كبيرة عندما كنت مدربا للمكسيك واعلم كما هو شعور سيئ”.

واختتم: “أنا سعيد جدا من أداء الفريق اليوم أمام المقاولون العرب خاصة الأداء الممتاز في أول 35 دقيقة فقد انخفض قليلا بعدها وذلك أمر طبيعي خاصة بسبب عامل الجو”.

الزمالك أوسوريو شوقي غريب المقاولون كأس مصر

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