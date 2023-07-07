انتفاضة متأخرة.. 3 مواجهات نارية في انتظار الزمالك بالدوري أبرزها قمة الأهلي

يلتقي فريق الكرة الأول بنادي الزمالك نظيره فريق فيوتشر غدا السبت ضمن منافسات الجولة الـ33 من مسابقة الدوري المصري، على ملعب ستاد السلام في تمام التاسعة والنصف مساء.

ويسعي نادي الزمالك تحت قيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو إلى تحقيق الفوز أمام فيوتشر من أجل اقتناص المركز الثالث في بطولة الدوري الممتاز.

ويحتل نادي الزمالك المركز الرابع فى ترتيب جدول الدوري المحلي برصيد 59 نقطة فيما جاء فيوتشر في المركز الثالث خلف بيراميدز الوصيف والأهلي المتصدر.

واكتسح الزمالك نظيره المقاولون العرب بستة أهداف مقابل هدف فى ربع نهائي كأس مصر ليواجه نادي بيراميدز في نصف النهائي.

ويتبقي أمام نادي الزمالك 3 مباريات في بطولة الدوري الممتاز على النحو التالي:

يلتقي الزمالك وفيوتشر يوم السبت 8 يوليو الجاري، ضمن منافسات الجولة الـ33 من مسابقة الدوري المصري، على ملعب ستاد السلام، وستنطلق في تمام التاسعة والنصف مساء.

ويواجه الزمالك غريمه التقليدي الأهلي في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الـ31 من مسابقة الدوري المصري، يوم الخميس 13 يوليو الجاري في الثامنة والنصف مساءً، على أرضية ملعب ستاد القاهرة.

ويستضيف الزمالك نظيره فاركو، يوم الأحد 16 يوليو الجاري في التاسعة والنصف مساءً، في إطار منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من مسابقة الدوري المصري، على أرضية ملعب ستاد القاهرة.

أزمة غيابات بصفوف الأهلي والزمالك

يواجه فريق الكرة الأول بنادي الزمالك غريمه التقليدي الأهلي في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الـ31 من مسابقة الدوري المصري، يوم الخميس الموافق 13 يوليو الجاري في الثامنة والنصف مساءً، على أرضية ملعب ستاد القاهرة.

11 لاعبا بصفوف الأهلي والزمالك مهددين بالغياب عن مباراة القمة حال الحصول على إنذار فى مباراتي الفارس الأبيض أمام فيوتشر والمارد الأحمر ضد الاتحاد السكندري فى الدوري الممتاز.

ويتصدر النادي الأهلي ترتيب جدول الدوري برصيد 72 نقطة فيما حل الزمالك فى المركز الرايع برصيد 59 نقطة.

صدى البلد يستعرض بالأسماء 11 لاعبا يواجهون شبح الغياب عن مباراة القمة أمام الزمالك حال الحصول على إنذار في مباراتي فيوتشر والاتحاد السكندري بالدوري المحلي غدا السبت.

7 نجوم مهددين بالغياب عن الأهلي في مباراة الزمالك فى حالة الحصول على إنذار في مباراة الاتحاد السكندري



محمد الشناوي الذى حصل على انذارين أمام الاتحاد السكندري وفاركو

محمد عبد المنعم يمتلك انذارين فى مباراتي سموحة وفيوتشر

ياسر إبراهيم لديه انذارين في لقائى الاتحاد السكندري وفاركو

محمد هاني يمتلك انذارين في مباراتي سيراميكا كليوباترا والإسماعيلي

اليو ديانج لديه انذارين في مباراتي الإسماعيلي بالدوري المحلي

مروان عطية يمتلك إنذار قبل انتقاله للأهلي مع الاتحاد السكندري وإنذار مع الأهلي أمام الداخلية

كهربا حصل على انذارين في مباراتي الزمالك وسيراميكا كليوباترا

4 لاعبين مهددين بالغياب فى الزمالك عن قمة الأهلي وهم:



أحمد سيد زيزو ومحمد عواد وثنائي خط الدفاع حاتم سكر وحسام عبدالمجيد.