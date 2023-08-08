هجوم سايبراني على مستشفى إسرائيلي | تفاصيل

تعرض مستشفى في بني براك لهجوم هاكرز صباح اليوم الحق أضرارا بأنظمة الكمبيوتر الإدارية بالمستشفى.

وعليه امتنع المستشفى عن استقبال المرضى خلال الليل .بعدما حاول المهاجمون تعطيل الأجهزة الطبية.

وتؤكد المستشفى أن أفضل الخبراء في المجال السيبراني هم من يتعاملون مع الهجوم مشيرة أنه لم يلحق أي ضرر بالرعاية الطبية ومستشفيات المركز.



في هذه المرحلة وبالتنسيق مع وزارة الصحة تم اتخاذ قرار بعدم قبول المرضى في العيادات الخارجية ومراكز التصوير بالمستشفى. يُطلب من المرضى الذين يحتاجون إلى الذهاب إلى مركز طبي للطوارئ الذهاب إلى المستشفيات القريبة.