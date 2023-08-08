أعضاء الكونجرس يعبرون عن قلقهم من عنف المستوطنين في الضفة

أعرب أعضاء كونجرس عن الحزب الديمقراطي الذين يزورون إسرائيل عن قلقهم بشأن عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية وذلك خلال اجتماع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

ولم يذكر مكتب نتنياهو الذي نشر صورا من الاجتماع أي تصريحات للمسؤولين.

الأسئلة التي سمعها أعضاء الكونجرس اليوم (الاثنين) أثيرت في أعقاب قيام المستوطنين بقتل شاب في قرية شمال غرب نابلس السبت الماضي .



وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان إن الشاب قصي جمال معطان (19 عاما) استشهد برصاص المستوطنين الحي في قرية برقة.

وسبق أن أدانت وزارة الخارجية الأمريكية اعتداءات المستوطنين في برقة ووصفتها بأنها "عمل إرهابي قام به المستوطنون ".