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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاهد.. إطلالة جريئة لـ نسرين طافش تشعل إنستجرام

نسرين طافش
نسرين طافش

نشرت الفنانة نسرين طافش، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرامبإطلالة انيقة ولافتة. 

وتألقت نسرين طافش، مرتديه فستان مجسم أنيق ولافت باللون الفوشيا ليكشف عن جمالها ورشاقتها. 

ومن الناحية الجمالية اعتمدت، على وضع لمسات بسيطة من الماكياج ليتناسب مع ظهورها اللافت والمميز

وقررت النجمة نسرين طافش الغياب عن دراما رمضان هذا العام، سواء في مصر أو سوريا، وذلك بعدما اعتذرت عنأكثرمن عمل سوريا منها الجزء التاني من مسلسل "كسر عظم"، و"تحت الرماد" الذى أصبح اسمه "مسار اجباري" إضافةإلى أكثر عمل في مصر تم عرضها في موسم "الأوف سيزون".

ويأتي غياب نسرين طافش عن دراما رمضان هذا العام بعدما عرض لها مؤخراً فيلم "أخى فوق الشجرة" والذي انطلقفيالسينمات يوم 18 يناير الماضى، حيث تحقق شخصية "كوليت" التي تقدمها في الفيلم نجاحا وردود أفعالمميزة.

ويسجل "أخى فوق الشجرة" ثانى تجاربها السينمائية في مصر بعد فيلم "نادى الرجال السرى" الذى قدمته عام2019 مع كريم عبد العزيز وغادة عادل.

اخى فوق الشجرة الفنانة نسرين طافش غادة عادل كريم عبد العزيز نادى الرجال السرى

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