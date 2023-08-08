نتنياهو يؤيد تجميد ميزانية التعليم لأهالي القدس

قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ، صباح اليوم (الثلاثاء) ، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو دعم قراره بتجميد ميزانية التعليم العالي لصالح طلاب جامعات من القدس المحتلة بمبلغ 200 مليون شيكل.

وأشار سموتريتش إلى أنه التقى نتنياهو أمس ، وبحسب قوله ، "أنا أنسق مع رئيس الوزراء في الأمر. شرحت له وهو داعم. لا نريد أن يذهب الطلاب العرب إلى بيرزيت ".

وأضاف سموتريتش حول قراره تجميد تحويل 300 مليون شيكل للسلطات المحلية العربية، بموجب قرار الحكومة السابقة، إن هذا قرار نهائي، وأن "هذه الأموال لن تُحول، نقطة".

وقال سموتريتش إنه لن يوقع على قرار بشأن تسديد ديون السلطة الفلسطينية تدريجيا، مضيفا "لا أرى أن السلطة تنهار، ويوجد تناقض بأن يمول مواطنو إسرائيل سلطة تحارب الدولة وتدفع رواتب للمخربين".