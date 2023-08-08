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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أسرع طريقة لعمل خل التفاح في البيت.. صحي ومضمون

خل التفاح
خل التفاح

خل التفاح يتميز  بنكهته الخاصة في جميع وجباتنا اليومية، نظراً لاستخدامه في كثيرًا من الأشياء الرائعة.

والخل له عدة فوائد صحية تتمثل في علاج السرطان والشعر والبشرة وكثيرًا من المجالات المختلفة الأخرى.

يوجد عدة أنواع منه، ولكن الأكثر شيوعاً خل التفاح، لذا سوف نقدم لكم أسهل طريقة عمل خل التفاح سهلة الخطوات.

 


المكونات:

تفاح نقطعه يكفي لملء العبوة كاملة.
2 كوب سكر قصب.
2 كوب مياه نقية.


الطريقة:

نقوم بتحضير برطمان العلبة ويكون مجففا جيداً.

ثم نملأ البرطمان بقطع التفاح.

بعد ذلك نستخدم حبات التفاح ونختار عبوة مناسبة للاستخدام.

ثم نخلط ملعقة كبيرة من قصب السكر في كأس من الماء، ونصب فيه الخليط إلى أن يغمر بشكل جيد.

بعدها نضيف قليلاً من الماء إذا هناك داعي للتأكيد من أن التفاح تم تغطيته كاملاً، لكي لا يحدث أي تعفن في التفاح.

ثم نغطي البرطمان جيداً، ونخزنه جيدًا في مكان لا يحتوي على إضاءة.

بعد ذلك يتم حفظه في خزائن المطبخ ونترك العلبة لمدة ثلاثة أسابيع مع ضرورة التأكيد كل ثلاثة أيام بأن التفاح مغمور بالماء.

ثم يتم بعد مرور ثلاثة أسابيع تسرب رائحة منعشة وجميلة منه.

يتم تصفية قطع التفاح الآن من السائل ونعيده للعلبة ونحفظها في مكان غير مضيء لمدة ثلاثة أسابيع، بعد ذلك يمكن استخدامه.

تفاح علاج السرطان خل التفاح الشعر والبشرة الخل ​​​​​​​health

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