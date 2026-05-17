الإجمالي وصل 238 ألف طن.. ارتفاع جديد في معدلات توريد القمح بالبحيرة

تواصل محافظة البحيرة تحقيق معدلات متزايدة في توريد القمح المحلي لموسم 2026، مع استمرار توافد المزارعين والموردين على مواقع الاستلام بمختلف مراكز المحافظة، وسط انتظام كامل في أعمال الفرز والاستلام، وتقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة لضمان سرعة إنهاء الإجراءات.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، أن إجمالي ما تم توريده من القمح المحلي بلغ 238468 طنًا، بزيادة قدرها 15965 طنًا عن إجمالي الكميات الموردة أمس والبالغ 222503 أطنان، في مؤشر يعكس استمرار ارتفاع معدلات التوريد وانتظام منظومة العمل بجميع مواقع التخزين والاستلام.

وأشارت محافظ البحيرة إلى أن مواقع الاستلام تشهد انتظامًا ملحوظًا في حركة التوريد، مع توافد السيارات المحملة بالقمح على الشون والصوامع ونقاط التجميع، بما يعكس حرص المزارعين على توريد محصولهم ودعم جهود الدولة في تعزيز منظومة الأمن الغذائي.

كما أوضحت أن المحافظة تتابع أعمال التوريد على مدار الساعة من خلال غرف العمليات والمرور الميداني المستمر، لضمان تذليل أي معوقات قد تواجه الموردين، مع الالتزام الكامل بتطبيق الاشتراطات الفنية ومعايير الجودة المعتمدة في أعمال الاستلام والتخزين.

وأكدت محافظ البحيرة على استمرار صرف مستحقات الموردين بانتظام وفي أسرع وقت، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بدعم المزارعين وتحفيزهم على زيادة معدلات التوريد، بما يسهم في تحقيق المستهدف من موسم القمح الحالي.