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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أمن القاهرة يتنقذ سيدة مسنة عقب احتجازها بمسكنها في قصر النيل

قوات الحماية المدنية
قوات الحماية المدنية لحظة وصولهم لشقة السيدة

نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة في تلبية إستغاثة سيدة مسنة عقب احتجازها بمسكنها بقصر النيل .

وتبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإحتجاز سيدة مسنة  مقيمة بدائرة قسم شرطة قصر النيل داخل الشقة محل سكنها وعدم قدرتها على فتح باب مسكنها نظراً لظروفها الصحية.

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة لمحل البلاغ وتم فتح باب الشقة وتقديم المساعدة للسيدة وتم نقلها للمستشفى لتقديم الرعاية الصحية لها.

وقد تقدمت السيدة بالشكر والتقدير لرجال الشرطة على الإستجابة الفورية وتلبية إستغاثتها.

جاء ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها لتفعيل الدور المجتمعى والإنسانى بكافة القطاعات الأمنية من خلال التعامل الإيجابى مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنسانى .

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