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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 19 تعديا على مساحة 1917 م2 في 7 مراكز بالبحيرة

إزالة التعديات بالبحيرة
إزالة التعديات بالبحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بتكثيف حملات إزالة كافة التعديات على الفور والإلتزام بالقانون وعدم البناء المخالف نهائياً للحفاظ على الأراضي أملاك الدولة وحماية الرقعة الزراعية والتعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية وتفعيل كافة الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ والالتزام ببذل أقصى جهد والتعامل بكل حسم لردع المخالفين وتأكيد هيبة الدولة وإسترداد حقها كاملاً.  

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أسفرت حملات إزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة عن إزالة 19 حالة تعدي على مساحة 1917 م 2  بنطاق 7 مراكز عبارة عن إزالة :

-  12 حالة تعدى بمساحة 1067 م2 عبارة عن تشوينات ومباني وأسوار بالطوب الأبيض وشدة خشبيه لعمل اعمده خرسانية بقريتي الحاجر ودفشو بكفر الدوار.

- حالة تعدي بمساحة 400 م 2 عبارة عن شدة خشبية مسلحه دور ثاني علوي بقرية محلة الأمير برشيد.

- حالتي تعدي بالمهد بمساحة 220 م2 عبارة عن شدة خشبية لدور اول علوي ومبنى عشوائي بالطوب الأبيض بقري عباس العقاد والكوم الأخضر بحوش عيسى.

- حالة تعدي علي الأرض الزراعية بمساحة 100 م2  عبارة عن أعمال  تطوير و تعلية سور بعزبة يونس حميده بالدلنجات.

- حالة تعدي عبارة عن بناء أسوار طولية بمساحة 50 م2  متر بكوم حمادة.

- حالة تعدي عبارة عن سور مبني بالطوب الابيض مكون من ضلعين بمساحة 40 م2 بقرية الانشا التابعة للوحدة المحلية لقرية سمخراط بالرحمانية

- حالة تعدي عبارة عن مبنى مكون من 3 اضلاع خارج الحيز العمراني بمساحة 40 متر  بنطاق قرية اريمون بالمحمودية .

وأكدت المحافظة أن فرق المتغيرات المكانية تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لرصد كافة أعمال البناء المخالف حيث سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف والتي قد تصل عقوبتها إلى الحبس.

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