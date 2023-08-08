عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

كل كلامه كذب.. عروس البحيرة تنفي ادعاءات زوجها بأنها ولد| القصة كاملة

عروس البحيرة ترد
عروس البحيرة ترد على زوجها بادعائه بأنها ذكر

واقعة أغرب من الخيال ظهرت من خلال  شاب يدعى يسري عبر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى ، يدعي من خلاله أنه تعرض للخداع من أسرة زوجته في محافظة البحيرة، وذلك لإخفائهم عنه حقيقة جمع نجلتهم لصفتى الذكر والأنثى، ليكتشف الحقيقة ليلة زفافه.

txt

أغرب من الخيال.. شاب بالبحيرة يفاجأ يوم زفافه بحمل زوجته صفتي الذكر والأنثى


وقام موقع "صدي البلد " بعمل لقاء مع "منى شعبان " الزوجة، إن لها حق الرد على ادعاءات وأكاذيب زوجها والتي نالت من شرفها، مؤكدة أنها لم تكن تعلم أن لديها أي مشكلات في جهازها التناسلي، وأن بداية معرفتها من زوجها والذي صارحها بذلك فور الدخول بها بأنها كانت ذكرا وهي طفلة وخضعت لإجراء عملية تحويل، وهو ما تسبب في دخولها في نوبة بكاء شديدة، وطلبت منه أن يعيدها لأسرتها لكنه رفض.

البث المباشر :

https://fb.watch/mhaIHC8kct/?mibextid=v7YzmG

وأضافت منى شعبان: لما اتولدت كان عندي عيب خلقي في الأعضاء التناسلية الخارجية بسبب القرابة.. اتعملي عملية إصلاح للأعضاء التناسلية الخارجية وأنا عندي 9 شهور.. وكل حاجة عندي لأنثى.. وما فيش حاجة تثبت إن أنا ذكر.. وبطالب بالعرض على الطب الشرعي.. كلام جوزي ما فيهوش حاجة من الصحة.. واتجوزت زي أي بنت.. وزوجي قالي يوم الدخلة قبل أي حاجة: إنتي كنتي ولد وعملتي عملية تحويل وأنتي صغيرة.. كنت في حالة ذهول.. وصرخت وانهارت وبكيت.. وكلمت أهلي.. وطلبت أرجع لأهلي ورفض.

وأكدت أنها تعرضت لحملة لتشويه سمعتها من زوجها ومن أسرته خاصة والدته بسبب الطمع الذي أصابهم، من أجل الحصول على أموال

من والدتها، لافتة إلى أنه لم ينفصل عنها وظلت في منزله طوال 7 أشهر هي مدة زواجها منه، كما أنها حملت منه وتعرضت للإجهاض بسبب اعتدائه عليها بالضرب المبرح.

وأكملت هبة شعبان: كذاب ودخل عليا.. وحصلي إجهاض بسببه.. وفضلت متجوزاه 7 شهور.. حملت منه وأجهضني بسبب ضربه ليا.. وشغل البيت بتاع والدته.. أنا ما عملتش حاجة غلط.. ولا عيب ولا حرام.. ودي خلقة ربنا بسبب القرابة.. أهلي فضلوا 7 شهور يصرفوا علينا.. وتكفلوا بمصاريف عملية توسيع للمهبل.

وكشفت قائلة: والدة جوزي قالت لي: خلي أبوكي يدفع لأبني 70 ألف جنيه تمن العفش وأنا هسيبه يعيشك.. كل هدفهم الفلوس وكانوا داخلين على طمع.. وكان بياخد فلوس كل حاجة من أهلي.. أنا اتبهدلت كتير ودخلت في حالة اكتئاب ونفسيتي تعبت.. واللي حصل معايا مش شوية.

البحيرة الذكر والأنثى عروس البحيرة عملية تحويل عيب خلقي ليلة الدخلة ليلة زفاف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ادخل يده تحت هدومي وأمسك صدري.. ضحية سائق اند درايف: استسلمت

18 درجة مرة واحدة|الأرصاد تفجر مفاجأة غير متوقعة بشأن طقس الساعات المقبلة

بعد قرار الفيفا.. خبير لوائح يكشف مفاجأة مثيرة حول عقوبة كهربا

سيبت الزمالك بسببك.. مرتضى منصور يفتح النار على شيكابالا| تفاصيل

أسرة المتهم بضرب وسحل فتاة المرج تعرض الصلح.. والمجني عليها ترد| تفاصيل مثيرة

أنهى حياة مراته وأولاده الخمسة.. كارثة في الهرم

بعد تكريم السيسي لـ سلطانهم.. من هم البهرة وكم عددهم في مصر؟

عرض مستمر .. تعليق مثير من شوبير على إعطاء كهربا مهلة شهرين

ترشيحاتنا

بدء الاطلاع على أوراق طلاب تظلمات الثانوية العامة 2023 في هذه الأماكن

لحظة وصول الرئيس السيسي مسجد السيدة نفيسة بعد أعمال التطوير والترميم.. فيديو

كل كلامه كذب.. عروس البحيرة تنفي ادعاءات زوجها بأنها ولد| القصة كاملة

بينهم سياسي.. قتلى في انفجار عنيف جنوب غرب باكستان

الرئيس السيسي يتفقد مسجد السيدة نفسية رضي الله عنها بعد أعمال التطوير والترميم

أمطار رعدية ورياح نشطة.. تحذير من الأرصاد السعودية بشأن طقس اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بشرى سارة للمصريين| تراجع ملحوظ في الذهب.. وهذه أسعار السبائك

بلاها نادية خد سوسو.. ظهور نادر لحفيدة إجلال زكي |شاهد

كيف تحافظ علي عظامك بعد سن الاربعين ؟

ديون مقابل رعاية صحية خاصة.. أزمة تضع البريطانيين في ورطة

فيديو

كتير مهضوم.. داليدا خليل تكشف حقيقة ارتباطها بـ عمرو دياب

لماذا غيرت موقفها.. الصلح بين سميرة عبد العزيز ومحمد رمضان

مرتضى منصور يشكر سيد عبد الحفيظ ويوجه رسالة لـ شيكا وحازم إمام

هل يترك ليفربول؟.. عرض خيالي من اتحاد جدة لـ محمد صلاح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

محمد الصاحى يكتب: القمة العربية التنموية.. تطلعات وتحديات (1)

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

اﻟﻤﺰﻳﺪ