كل كلامه كذب.. عروس البحيرة تنفي ادعاءات زوجها بأنها ولد| القصة كاملة

واقعة أغرب من الخيال ظهرت من خلال شاب يدعى يسري عبر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى ، يدعي من خلاله أنه تعرض للخداع من أسرة زوجته في محافظة البحيرة، وذلك لإخفائهم عنه حقيقة جمع نجلتهم لصفتى الذكر والأنثى، ليكتشف الحقيقة ليلة زفافه.



وقام موقع "صدي البلد " بعمل لقاء مع "منى شعبان " الزوجة، إن لها حق الرد على ادعاءات وأكاذيب زوجها والتي نالت من شرفها، مؤكدة أنها لم تكن تعلم أن لديها أي مشكلات في جهازها التناسلي، وأن بداية معرفتها من زوجها والذي صارحها بذلك فور الدخول بها بأنها كانت ذكرا وهي طفلة وخضعت لإجراء عملية تحويل، وهو ما تسبب في دخولها في نوبة بكاء شديدة، وطلبت منه أن يعيدها لأسرتها لكنه رفض.

البث المباشر :

https://fb.watch/mhaIHC8kct/?mibextid=v7YzmG

وأضافت منى شعبان: لما اتولدت كان عندي عيب خلقي في الأعضاء التناسلية الخارجية بسبب القرابة.. اتعملي عملية إصلاح للأعضاء التناسلية الخارجية وأنا عندي 9 شهور.. وكل حاجة عندي لأنثى.. وما فيش حاجة تثبت إن أنا ذكر.. وبطالب بالعرض على الطب الشرعي.. كلام جوزي ما فيهوش حاجة من الصحة.. واتجوزت زي أي بنت.. وزوجي قالي يوم الدخلة قبل أي حاجة: إنتي كنتي ولد وعملتي عملية تحويل وأنتي صغيرة.. كنت في حالة ذهول.. وصرخت وانهارت وبكيت.. وكلمت أهلي.. وطلبت أرجع لأهلي ورفض.

وأكدت أنها تعرضت لحملة لتشويه سمعتها من زوجها ومن أسرته خاصة والدته بسبب الطمع الذي أصابهم، من أجل الحصول على أموال

من والدتها، لافتة إلى أنه لم ينفصل عنها وظلت في منزله طوال 7 أشهر هي مدة زواجها منه، كما أنها حملت منه وتعرضت للإجهاض بسبب اعتدائه عليها بالضرب المبرح.

وأكملت هبة شعبان: كذاب ودخل عليا.. وحصلي إجهاض بسببه.. وفضلت متجوزاه 7 شهور.. حملت منه وأجهضني بسبب ضربه ليا.. وشغل البيت بتاع والدته.. أنا ما عملتش حاجة غلط.. ولا عيب ولا حرام.. ودي خلقة ربنا بسبب القرابة.. أهلي فضلوا 7 شهور يصرفوا علينا.. وتكفلوا بمصاريف عملية توسيع للمهبل.

وكشفت قائلة: والدة جوزي قالت لي: خلي أبوكي يدفع لأبني 70 ألف جنيه تمن العفش وأنا هسيبه يعيشك.. كل هدفهم الفلوس وكانوا داخلين على طمع.. وكان بياخد فلوس كل حاجة من أهلي.. أنا اتبهدلت كتير ودخلت في حالة اكتئاب ونفسيتي تعبت.. واللي حصل معايا مش شوية.