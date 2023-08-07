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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أغرب من الخيال.. شاب بالبحيرة يفاجأ يوم زفافه بحمل زوجته صفتي الذكر والأنثى

شاب بالبحيرة يتفاجأ
شاب بالبحيرة يتفاجأ يوم زفافه بحمل زوجته لصفتي الذكر والأنثى

واقعة غريبة بكل ما تحمله معنى الكلمة، حيث استغاث شاب بمحافظة البحيرة لتعرضه للخداع من أسرة زوجته، وذلك لإخفائهم عنه حقيقه جمع نجلتهم لصفتي الذكر والأنثى، ليكتشف الشاب حقيقة ذلك الأمر ليلة زفافه بعد مرور عامين على خطبته لتلك الفتاة.

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بدأت الحكاية عندما تقدم الشاب لخطبة تلك الفتاة من أسرتها وتمت خطبته منها، لمدة عامين ثم تحدد موعد الزفاف، حيث أوضح الشاب: "خطبتها من أهلها وفضلنا مخطوبين سنتين وحددنا الفرح، ومحدش قالي حاجة، وأهلها خبوا عليا.

و أشار الشاب إلى أنه ليلة زفافه بعد انتهاء حفل الزفاف وذهابه إلى منزل الزوجية اكتشف أن زوجته لديها العضو الذكري وتجمع بين صفتي الذكر والأنثى، مشيرًا إلى أن الأمر كان صدمة بالنسبة له فطلب من أسرة زوجته أن يأتون إليه ليتحدث معهم عن حقيقة ما وجده.

وتابع قائلًا: ليلة الدخله اكتشفت أن زوجتي بتجمع بين صفتي الذكر والأنثى، ولما اتصلت بأهلها وقولتلهم قالولي عادي هي محتاجة عملية توسيع.

وأكد الشاب، أن أسرة زوجته أخبروه بأنه أمر طبيعي وأنها تحتاج لإجراء عملية جراحية فقط وسيصبح الأمر طبيعيا، لافتًا إلى أنه ذهب بها إلى العديد من الأطباء وأخبروه الأطباء بأن زوجته تحمل صفتي الذكر والأنثى، ووضحوا له تفاصيل حالتها، قائلًا: روحت بيها لدكاترة كتير قالولي أنها بتحمل صفتي الذكر والأنثى، وشرحولي تفاصيل الحالة.

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