متجوز من سنة وابنه عمره شهرين.. قصة محمود ضحية الغدر في دمياط

طلب من زوجته ان تحضر العشاء لأنه في الطريق للمنزل وأغلق الهاتف وانتظرت مريم حضور زوجها محمود إلا أنه لم يحضر وتلقت خبر وفاته بطلق ناري على الطريق بعد أن قام تشكيل عصابي متخصص في سرقه السيارات والمواطنين على الطريق العام وقتلهم وكان محمود الشاب ابن قريه كفرالغاب التابعه لمركز كفر سعد بمحافظة دمياط ضحيتهم في هذا اليوم.

تلقي اللواء حسام توفيق مدير أمن دمياط، اخطارا يفيد بقيام تشكيل عصابي لسرقه السيارات على طريق الركابيه _ كفرالغاب التابع لمركز كفر سعد، بقتل شاب يدعى محمود محمد شديد ٣٢ سنه أب لطفل عمره شهرين.

والد محمود" ابنى كان يجري على أكل عيشه

التقى “ صدى البلد ” مع محمد شديد والد المجنى عليه الذي روى ماحدث مع ابنه حسب ما أكده شهود العيان له،أان ابنه كان في طريق العودة لمنزل فهو يعمل بأحد محال الحلويات بمدينة دمياط الجديدة، وأثناء عودته من دمياط الجديدة مستقلا سياره ميكروباص، هو ومعه اثنين من الركاب ، استوقفهم عدد من البلطجية لسرقتهم ولكن أحد الركاب تعرف عليهم فاضطر البلطجية ان يتركوا السيارة والركاب.

طلق ناري

وأشار إلى أنه فور تحرك السيارة قام أحد أفراد التشكيل العصابي بإطلاق النار على السيارة ومن فيها من الركاب والسائق وأصيب محمود بطلق ناري في الفخذ أودى بحياته على الفور.

وأضاف، أنه كان هناك محاولة لانقاذه بالمستشفي الا انه قد وصل جثة هامدة نتيجه إصابته في الشريان الموصل للقلب.

وطالب والده، بالقصاص لابنه ومحاكمة عاجلة للجناة الذي حرموه من ابنه وحرموا حفيده الذي لايتعدى عمرة شهرين من رؤيه والده.

طلب من زوجته تحضر العشا

وأكدت مريم زوجة المجنى عليه، أنه قبل دقائق من الحادث كان محمود يتحدث معها على الهاتف وطلب منها أن تبدأ في تحضير العشاء فهو أمامه أقل من ربع ساعه وسيصل للمنزل ولكنها بعد ربع ساعه تلقت خبر وفاته.

الجدير بالذكر أنه فور وقوع الحادث، انتقلت قوة امنيه برئاسة الرائد يوسف البشلاوى رئيس مباحث كفرسعد والقوة المرافقة له وتكثف

الأجهزة الأمنية بدمياط جهودها لضبط الجنازة وبالفعل تم إلقاء القبض على عدد منهم وجاري تكثيف الجهود المبذولة من قبل فريق بحث باشراف العميد محمد عزت مدير إدارة البحث الجنائي بدمياط، لضبط باقي أفراد التشكيل العصابي .

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