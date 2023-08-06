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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

يتخلص من حياته بعد هجر زوجته المنزل |تفاصيل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

لم يتحمل الشاب السوهاجي الخلافات الأسرية التي دبت بينه وبين زوجته، والتي تسببت في تركها لمنزل الزوجية منذ عدة أشهر، الأمر الذي أثر فيه وأدي إلى تعرضه لصدمة نفسية، تسببت في تلقيه علاجا نفسيا ، إلا أنه لم يتمكن من تجاوز أزمته وقرر التخلص من حياته من خلال تناول حبة الغلة، لعدم تمكنه من إعادة زوجته التي أحبها إلى المنزل. 

أنهى عامل في نهاية العقد الثالث من العمر حياته؛ إثر تناوله قرص لحفظ الغلال "قرص الموت"؛ بسبب مروره بحالة نفسية سيئة؛ إثر وجود خلافات زوجية بينه وبين زوجته، تركت على إثرها الأخيرة منزل الزوجية لعدة أشهر؛ ما جعله يتأثر نفسيا ويتوجه للعلاج لدى طبيب أمراض نفسية وعصبية، دائرة مركز شرطة طما شمال محافظة سوهاج.

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تفاصيل الواقعة

 تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة طما، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، مفادها ورود بلاغًا من الأهالي مفاده انتهاء حياة عامل تناول قرص لحفظ الغلال، دائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبین مصرع المدعو "محمد أ.ع.أ 27 سنة- عامل- ويقيم ببندر طما"، وأفاد كل من؛ والده المدعو "أحمد ع.أ- 64 سنة- سائق توك توك"، وزوجته المدعوة "إيمان ع.م.أ- 24 سنة- ربة منزل- ومقيمان بذات الناحية"،  بأنه أثناء تواجد المذكور بالمنزل تناول قرص لحفظ الغلال لسوء حالته النفسية؛ بسبب وجود خلافات زوجية، تركت على إثرها المنزل منذ عدة أشهر، وأضاف بأنه يُعاني من مرض نفسي وعصبي ويتابع علاجياً، ولم يتهما أحدًا بالتسبب في ذلك.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية، ولا توجد شبهة جنائية، وحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

 

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