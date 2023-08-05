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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ومن الحب ما قتل..عامل يُنهي حياته بـ"قرص الموت" بسوهاج.. والسبب زوجته

صدى البلد

انتهت حياة عامل في نهاية العقد الثالث من العمر؛ إثر تناوله قرص لحفظ الغلال "قرص الموت"؛ بسبب مروره بحالة نفسية سيئة؛ إثر وجود خلافات زوجية بينه وبين زوجته، تركت على إثرها الأخيرة منزل زوجيهما لعدة أشهر؛ ما جعله يُتابع حالته المرضية لدى طبيب أمراض نفسية وعصبية، دائرة مركز شرطة طما شمال محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة طما، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، مفادها ورود بلاغًا من الأهالي مفاده انتهاء حياة عامل تناول قرص لحفظ الغلال، دائرة المركز.

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وبالانتقال والفحص تبین مصرع المدعو "محمد أ.ع.أ 27 سنة- عامل- ويقيم ببندر طما"، وأفاد كلاً من؛ والده المدعو "أحمد ع.أ- 64 سنة- سائق توك توك"، وزوجته المدعوة "إيمان ع.م.أ- 24 سنة- ربة منزل- ومقيمان بذات الناحية"، قررا بأنه أثناء تواجد المذكور بالمنزل تناول قرص لحفظ الغلال لسوء حالته النفسية؛ بسبب وجود خلافات زوجية، تركت على إثرها المنزل منذ عدة أشهر، وأضاف بأنه يُعاني من مرض نفسي وعصبي ويتابع علاجياً، ولم يتهما أحدًا بالتسبب في ذلك.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية، ولا توجد شبهة جنائية، وحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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