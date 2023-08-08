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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية تطالب طرفي النزاع في السودان بالاستجابة لمصر لوقف إطلاق النار

سميرة الجزار عضو
سميرة الجزار عضو مجلس النواب

طالبت النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب وعضو لجنة القيم بالبرلمان، من طرفى النزاع بدولة السودان الشقيقة بالإسراع فى الاستجابة لرؤية مصر، التى طرحها سامح شكري وزير الخارجية أمام اجتماع الآلية الوزارية حول السودان والتى انعقدت فى تشاد للوقف الفورى لاطلاق النار.

وقالت " الجزار "، فى بيان لها أصدرته اليوم، إن الوقف الفورى لاطلاق النار بين طرفى النزاع فى السودان أصبح ضرورة حتمية لحقن دماء أبناء الشعب السودانى الشقيق، وحفاظاً على وحدة وتماسك الدولة السودانية بجميع مؤسساتها ، مؤكدة أن اتخاذ قرار سريع وعاجل لوقف اطلاق النار بين طرفى النزاع بالسودان سوف يكون له دوره الحقيقى فى اتخاذ خطوات جادة وحقيقية على ارض الواقع لمعالجة مسببات الأزمة الراهنة.

وأشادت النائبة سميرة الجزار، بتأكيد السفير سامح شكرى وزير الخارجية بأنَّ اجتماع " أنجمينا " يرتقبه الملايين من أبناء الشعب السوداني التي تأن وترتجف ذعرًا تحت دوي طلقات المدافع والرشاشات في مختلف ربوع السودان، ودعا طرفي النزاع في السودان إلى وقف إطلاق النار فورا معلناً اتفاقها التام مع تأكيد وزير الخارجية المصرى بأنّ الشعب السوداني لم يكن طرفًا في هذه الحرب الضروس وينظر ملايين المواطنين في الداخل، الذين نزحوا فارين من ويلات الحرب إلى دول الجوار وكلهم أمل في أن تكون مبادرة " دول جوار السودان " طوق نجاة، المبادرة التي دعا إليها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قادة دول الجوار الذين استجابوا، ما يؤكد صدق الإرادة السياسية الجادة لمساعدة السودان للخروج من كبوته، ووضع حد لتلك الحرب المدمرة.

وأكد وزير الخارجية السفير سامح شكري، أن هناك ترقباً لدوائر دولية وإقليمية لنتائج اجتماع دول الجوار لكونه يأتي في توقيت بالغ الحساسية تتعثر فيه جهود وقف إطلاق النار، ويزداد حجم المعاناة الإنسانية للشعب السوداني، وسط شحُ غير مسبوق في المواد الغذائية والدوائية والخدمات الطبية الضرورية ومختلف متطالبات الحياة».

ولفت إلى أنّ هناك ضبابية في مسار العملية السياسية المتوقفة منذ أشهر، وعدم بزوخ ملامح لعملية سياسية جديدة لا تقصي ولا تستثني أحدًا نابعة من الشعب وتطرح حلولًا سودانية خالصة. 

سميرة الجزار مجلس النواب سامح شكري السودان

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