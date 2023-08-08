إعفاء من الكشف الطبي.. القباج تعلن تفاصيل المرحلة الثالثة لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة

أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، بدء المرحلة الثالثة لتسجيل المواطنين من ذوي الإعاقة لإصدار كروت الخدمات المتكاملة، عبر موقع وزارة التضامن.

وأوضحت القباج خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر وزارة التضامن اليوم، أن المرحلة الثالثة متاحة لجميع أنواع وكافة الإعاقات سواء شديدة أو بالغة الشدة أو بسيطة" مؤكدة على استمرار إعفاء الأشخاص ذوي الإعاقات الشديدة وبالغة الشدة من إجراء الكشف الطبي المميكن حرصًا على الاستجابة لطلباتهم للحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة.. ويكتفي التقدم بتقرير طبي معتمد تم استخراجه خلال السنوات الثلاث الماضية بدءًا من شهر مارس 2019 وحتي تاريخه.

وأشارت وزيرة التضامن، إلى أن هذه المرحلة هي آخر مرحلة لكل أنواع الاعاقات، وتتضمن: "الإعاقات الحركية والذهنية والبصرية وقصار القامة والتوحد وفقد البصر التام وفقد السمع وضمور العضلات والإعاقات الذهنية والشلل الرباعي والدماغي".

الجدير بالذكر أن بطاقة الخدمات المتكاملة تمكن حاملها من العديد من المميزات منها إمكانية الجمع بين معاشين، والدمج في المدارس والجامعات، فضلا عن التعيين من خلال نسبة الـ5% من عدد العاملين، والإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية علي السيارات، والإعفاء من الضرائب، والحصول على سكن حكومي مناسب، بالإضافة إلى الإعفاء الجمركي علي الأجهزة التعويضية، والحصول على الخصومات من وسائل النقل والمواصلات، والتعامل مع حاملها أمام جميع الجهات الحكومية أنه معاق، والكشف المجاني في المستشفيات، والحصول على خصومات علي اشتراكات مراكز الشباب والأندية الرياضية، ومجانية الدخول في كافة المتاحف والمناطق الأثرية.