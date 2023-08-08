برعاية الأزهر الشريف.. انطلاق الموسم الثاني من مسابقة بنك فيصل لحفظ القرآن

أعلن الجامع الأزهر، اليوم الثلاثاء فتح باب التقدم للموسم الثاني لمسابقة بنك فيصل الإسلامي لحفظ القرآن الكريم، برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.

وأوضحت إدارة الجامع الأزهر أن الاختبارات سوف تكون "بالصوت والصورة"، حفاظا على الشفافية وتحقيقا للعدالة بين المتسابقين.

وينافس المشاركون في المسابقة على أربع مستويات بإجمالي جوائز تتخطي المليون ونصف المليون جنيه مصري، حيث يضم المستوى الأول حفظ القرآن الكريم كاملا مع التجويد لخريجي الجامعات المصرية من 22- 25 عاما، 5 جوائز قيمتها 500000، والمستوى الثاني: حفظ القرآن الكريم كاملا مع التجويد للمتقدمين حتى سن 15 عاما، 5 جوائز قيمتها 395000، والمستوى الثالث: حفظ ثلثي القرآن الكريم، للمتقدمين حتى سن 12عاما بقيمة جوائز 265000، والمستوى الرابع: حفظ ثلث القرآن للبراعم حتى 10 سنوات، بجوائز قيمتها 175000.

ومن المقرر أن يستمر التقديم للمسابقة لمدة 10 أيام على بوابة الأزهر الإلكترونية، على الرابط التالي:

https://service.azhar.eg/services/faisalqurancompt

وتلتزم المسابقة بقبول عددا محددا من المتقدمين في كل مستوى، وفق أسبقية التقديم، كما عملت إدارة الجامع الأزهر على توفير مقرات مختلفة لاختبار المتقدمين موزعة بجميع المحافظات تيسيرا لحفظة القرآن الكريم الراغبين في المشاركة.