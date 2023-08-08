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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس المعارضة الإسرائيلية: أشعر بالخجل من عنصرية الحكومة حاليا

رئيس المعارضة الإسرائيلية:
رئيس المعارضة الإسرائيلية: أشعر بالخجل من العنصرية

علق رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد على قرار وزير المالية بتسلئيل سموتريتش تجميد المنح المالية للسلطات العربية، قائلًا: إن "سموتريتش يعبث بالمواطنين العرب لمجرد أنهم عرب".

وأضاف لابيد: "أشعر بالخجل من هذه الحكومة وحقيقة أن العنصرية أصبحت سياسة رسمية لدولة إسرائيل".

وقال لابيد: إنه "خلافًا لأكاذيب سموتريتش، فإن الميزانيات التي جمدها ليست مرتبطة بالتزام الحكومة السابقة تجاه القائمة العربية الموحدة".

وأوضح أن هذه الميزانيات "مخصصة لتحسين حال السلطات المحلية الضعيفة في إسرائيل، وهي ميزانيات للتحفيز على العمل والتعليم، كما أنها موجودة منذ سنوات عديدة".

من جهته، علق عضو الكنيست من حزب "معسكر الدولة" زئيف إلكين، على قرار سموتريتش بشأن تجميد ميزانيات لدعم التعليم العالي لطلاب من شرقي القدس، قائلًا: إن هذا القرار خاطئ ويؤدي إلى نتيجة عكسية".

وأضاف إلكين، في تصريحات إذاعية صباح اليوم، أن "سموتريتش يشتكي من التطرف في الحرم الجامعي، لكن تصرفاته تؤدي إلى نتيجة عكسية، فبدلًا من أن يدرس طلاب شرقي القدس في الجامعة العبرية أو الكليات الإسرائيلية، سيتوجهون للدراسة في نابلس ويصبحون متطرفين في أسوأ الأحوال أو مناهضين لإسرائيل في أحسن الأحوال"، وفق تعبيره.

وبحسب إلكين، فإن جهاز الأمن العام "الشاباك" كان قد حذر سموتريتش من أن إيقاف برنامج دعم التعليم العالي لطلاب شرقي القدس سيؤدي إلى ضرر أمني.

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