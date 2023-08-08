الأرصاد التركية تحذر من هطول الأمطار الفترة القادمة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية التركية عن تنبؤات الطقس الغريبة ،اليوم الثلاثاء، وبحسب المعلومات الواردة من المديرية العامة للأرصاد أن درجات الحرارة تتجاوز المعاير الموسمية.
وقالت هيئة الأرصاد التركية ، بشأن درجات الحرارة التي تجاوزت المعايير الموسمية لفترة القادمة وبذلك أنتهى هذا الأسبوع من موجة الحر التي أسرت تركيا، بحسب شبكة سي إن إن ترك.
وأضافت الأرصاد ، أن الرطوبة والطقس الحار الذي كان ساريًا في اسطنبول لعدة أيام سيترك مكانه لهطول الأمطار، في الشرق والجنوب الشرقي ، سترتفع درجات الحرارة بشكل كبير.
ووفقًا لآخر التقييمات ، فإن الأجزاء الشمالية من البلاد وشرق البحر الأبيض المتوسط غائمة جزئيًا ، وموقع توروسالر في شرق البحر الأبيض المتوسط والأجزاء الغربية من اسطنبول ، والدوائر الشمالية من تيكرداغ من الظهر ، ودوائر أغري بعد الظهر و ساسمون ليلاً.
وتشير التقديرات إلى أن المناطق الشرقية من تركيا ستكون ملبدة بالغيوم والغيوم في أماكن أخرى ، مع زخات محلية وعواصف رعدية عرضية.
وأفادت المديرية العامة للأرصاد أن درجات حرارة الهواء في منطقة مرمرة ستنخفض بداية هذا الأسبوع اليوم ، يأتي الهواء البارد الذي سيؤثر على العديد من المدن ، بما في ذلك اسطنبول ، من البلقان.
دراجات الحرارة في تركيا
مرمرة
من المفترض أن يكون غائمًا جزئيًا وغير مكتمل. ومن المتوقع ان تهب الرياح بقوة (40-60 كم / ساعة) من الاتجاهين الشمالي والشمالي الشرقي.
أدرنة
22 درجة مئوية ، 30 درجة مئوية
غائم جزئيا
اسطنبول
22 درجة مئوية ، 30 درجة مئوية
غائم جزئيا
كيركلاريلي
19 درجة مئوية ، 29 درجة مئوية
غائم جزئيا
كوجايلي
22 درجة مئوية ، 32 درجة مئوية
غائم جزئيا
ايجان
من المتوقع أن تكون السحب منخفضة ومفتوحة.
قره حصار
17 درجة مئوية ، 34 درجة مئوية
غائم جزئيًا وصافٍ
دنيزلي
22 درجة مئوية ، 39 درجة مئوية
غائم جزئيًا وصافٍ
إزمير
24 درجة مئوية ، 35 درجة مئوية
غائم جزئيًا وصافٍ
مانيسا
22 درجة مئوية ، 38 درجة مئوية
غائم جزئيًا وصافٍ
البحر الأبيض المتوسط
من المتوقع أن تكون السحب منخفضة ومفتوحة.
أضنة 25 درجة مئوية ، 35 درجة مئوية
غائم جزئيًا وصافٍ
أنطاليا 25 درجة مئوية ، 31 درجة مئوية
غائم جزئيًا وصافٍ
هاتاي 25 درجة مئوية ، 32 درجة مئوية
غائم جزئيًا وصافٍ
مرسين 28 درجة مئوية ، 34 درجة مئوية
غائم جزئيًا وصافٍ