متحور جديد من فيروس كورونا يهدد العالم| أعراضه غريبه وينتشر بسرعة

قدمت مذيعة موقع صدى البلد ياسمين فتح الله، تغطية خاصة حول المتحور الجديد لفيروس كورونا بعد انتشاره بشكل كبير، حيث رصدت منظمة الصحّة العالمية انتشار متحوّر جديد من فيروس كورونا، وهو المتحوّر EG.5.1 و يطلق عليه "آيريس".

ووفقا لمجلة فوربس فإن منظمة الصحة العالمية قالت ان المتحوّر على قوائم المراقبة منذ حوالى ثلاثة أسابيع، كما أن وكالة الأمن الصحي في بريطانيا قدرت النسخة الجديدة من الفيروس وقالت إنها مثلت 14.5 بالمئة من الحالات الجديدة للإصابة في البلاد، كما انها تنمو بنسبة 20 بالمئة أسبوعياً.

ويعتبر متحور "آيريس" هو الأكثر انتشاراً في الولايات المتحدة، وفقاً لمركز السيطرة على الأمراض الأميركي.