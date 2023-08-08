تدمير أوكار جبال حمرين.. العراق توجه ضربات جوية لـ تنظيم داعش الإرهابي

أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، اليوم الثلاثاء، سقوط عدد من "الإرهابيين" في ضربة جوية بسلسلة جبال حمرين شمال شرقي البلاد، حيث دمر الطيران الحربي العراقي أوكارا لتنظيم "داعش" الإرهابي ، دون ذكر عددهم.

وقالت قيادة العمليات المشتركة في بيان لها اليوم الثلاثاء: "نفذ أبطالنا الصقور في طيران الجيش ضربة قاصمة لأوكار الإرهابيين في سلسلة جبال حمرين ضمن قاطع عمليات صلاح أسفرت عن تدمير عربة بيك آب تستخدم من قبل ما يسمى العسكري العام لولاية صلاح الدين، وحفارة أنفاق وشبكة أنفاق يستخدمها الإرهابيون للدعم اللوجستي".

وأضاف البيان: "قواتنا البطلة في كافة قواطع المسؤولية ستبقى بالمرصاد لهذه العناصر العفنة".