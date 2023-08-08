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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تأجيل محاكمة ضابط شرطة بتهمة القتل الخطأ بمطروح إلى 3 سبتمبر

محاكمة ضابط شرطة
محاكمة ضابط شرطة بمطروح

أجلت محكمة جنايات الإسكندرية، رئاسة المستشار الدكتور محمد علي سكيكر رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار محمد علي عبد المجيد ، والمستشار أيمن إبراهيم درويش، أولى جلسات محاكمة ضابط شرطة في واقعة قتل مواطن بالخطأ أثناء دورية أمنية بمنطقة سيدي براني بمحافظة مرسى مطروح، إلى جلسة 3 سبتمبر للاطلاع.

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ومن المقرر أن تبدأ المحكمة الخميس المقبل محاكمة 5 آخرين بتهمة التجمهر بالشوارعِ المحيطةِ بديوانِ قسمِ شرطةِ «سيدي براني»؛ لاقتحامِهِ، وإلقائِهِمُ الحجارةَ على قواتِ الأمنِ دونَ الِامتثالِ لمحاولاتِ فضِّهِم التجمهرَ، مما نتجَ عنه إصابةُ أربعةٍ من القواتِ أثناءَ إلقاءِ القبضِ على المتجمهرِينَ، وضُبِطَ ثمانيةٌ منهُم قامَ أحدُهُم بدهسِ أحدِ أفرادِ الأمنِ، ممَّا أدَّى لوفاتِهِ متأثرًا بإصابتِهِ.

وبدأت الواقعة عندما تلقى قسم شرطة سيدي براني، إخطارًا يفيد بمقتل شخص أثناء توقيف الشرطة سيارته، وعلى أثر ذلك تجمهر الأهالي أمام القسم؛ مما أسفر عن مقتل فرد أمن وحدوث تلفيات في الممتلكات العامة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامةُ لتتولى التحقيق، وعقب انتهاء التحقيقات أمرت بإحالةِ ضابطِ شرطةٍ وخمسةٍ آخرِينَ إلى المحاكمةِ الجنائيةِ لمعاقبتِهِم عمَّا اقترفُوهُ مِن جرائمَ في الأحداثِ الواقعةِ بمنطقةِ سيدي بَراني بمَرسَى مَطروحٍ.

 

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