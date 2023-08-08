محافظ الإسكندرية يوقع بروتوكول تعاون لدعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة

وقع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بروتوكول تعاون مع إحدى الشركات الرائدة لدعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة، وذلك في إطار اهتمام الدولة بقطاع الشركات الناشئة وملف ريادة الأعمال لنشر وعي ريادة الأعمال بين كافة القطاعات المجتمعية، ، وذلك بحضور كل من الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ.

وفي كلمته، رحب اللواء محمد الشريف بممثلي الشركة علي أرض الإسكندرية مشيدًا باختيارهم لمحافظة الإسكندرية كنقطة انطلاق لبرنامجهم في دعم الكيانات الناشئة مؤكدًا أن اتفاقية التعاون تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديم كامل الدعم للشركات الناشئة في مجالات الاستثمار.

وأضاف الشريف أن الإسكندرية هي العاصمة الاقتصادية لمصر، لما تمتلكه من مقومات اقتصادية جاذبة للاستثمار، مشيرا إلى أن 40% من الاقتصاد المصري متواجد بالإسكندرية، كما أن نحو 65 % من صادرات مصر تتم من خلال موانىء محافظة الإسكندرية.

ومن جانبه، عبر محمد إيهاب المدير التنفيذي للشركة عن سعادته بتوقيع أول شراكة إستراتيجية مع واحدة من أهم محافظات الجمهورية محافظة الإسكندرية مؤكدًا هدف الشركة لدعم قطاع ريادة الأعمال المصري لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لريادة الأعمال في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ولخلق حلقه وصل بين الجهات الحكومية والشركات الناشئة، لدعم رواد الأعمال المصريين “.

وأوضح أن الشركة ستعمل في الإسكندرية وفقًا لمحورين رئيسين أولهم تقديم الدعم التدريبي للشركات الناشئة ورواد الأعمال مع التركيز على الشركات التي تعمل في مجالات التكنولوجيا الخضراء والتكنولوجيا السياحية داخل محافظة الإسكندرية والمحور الثاني يتمثل في تقديم خدمات استشارية في مجال العلاقات الحكومية والدراسات الاستثمارية والسياسات العامة للشركات الناشئة في الإسكندرية.