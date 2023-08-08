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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الإسكندرية وبلطيم ودمياط.. الأرصاد تحذر المواطنين من نزول البحر في هذه الأوقات

ارتفاع الأمواج
ارتفاع الأمواج

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه إعتبارا من اليوم تبدأ تنشط الرياح على البحر المتوسط، وبدوره سيؤدي إلى إرتفاع الأمواج، مشيرة إلى أن اليوم سرعات الرياح ستكون ما بين ال30 إلى 50 كم على الساعة، وبالتالي ارتفاع الامواج يكون بين ال1.5 إلى ال2.5 متر، تحديدا لدي مناطق مطروح والعلمين والإسكندرية.

موعد استمرار ارتفاع الأمواج 

وأضافت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الورد” المذاع عبر فضائية “تن”، أن اليوم يجب أخذ الحذر بشكل كبير من نزول البحر، وتوخي الحذر في التعمق، محذرة من ارتفاع الأمواج غدا، لأنه يكون ما بين ال2 إلى 3 متر، ويعتبر أعلي من اليوم، ويستمر هذا الإرتفاع حتي يوم السبت القادم.

وتابعت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن شواطئ بلطيم ودمياط ستنضم إلى شواطئ مطروح والعلمين والإسكندرية، لافتة إلى أن البحر سيكون غير مؤهل لاعمال الصيد والملاحة البحرية وأيضا أعمال التنزه.

الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد الجوية الدكتورة منار غانم ارتفاع الأمواج مطروح العلمين

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