لعدم استغلال المواطنين.. مصايف الإسكندرية تشن حملات مكبرة بالشواطئ

وجه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتكثيف الحملات الرقابية على الشواطىء للتأكد من ضبط الأسعار وعدم إستغلال المواطنين.

أوضح الدكتور محمد عبد الرازق رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف أنه تم تنفيذ عده حملات رقابية منذ بداية موسم الصيف حتى الآن وقد أسفرت عن توقيع 400 ألف جنية غرامة.

وأضاف أن الحملات أسفرت عن تحرير مخالفات على ٢٤شاطىء مخالف بالقطاع الشرقي، و١٧ شاطئ بالقطاع الغربي، وتنوعت المخالفات ما بين فرض اكراميات وعدم وجود منقذ على الشاطئ وعدم نظافة الشواطئ وإقامة حفلات بدون تصريح.

هذا وتؤكد الإدارة المركزية للسياحة والمصايف أن الإدارة علي أتم الاستعداد لاستقبال شكاوى وإستفسارات المواطنين.