خبيرة تغذية: كورس الأناسيليوم لإنقاص الوزن عبارة عن أعشاب طبيعية فقط

أكدت الدكتورة هبة حسام، أخصائي التغذية العلاجية، أن كورس الأناسيليوم يساعد على إنقاص الوزن بطريقة آمنة، مؤكدة أن هناك العديد من الأمراض تسبب ضعف الحرق.

وقالت هبة حسام، خلال لقاء لها لبرنامج "مطبخ البلد"، عبر فضائية “صدى البلد”، أن كورس الأناسيليوم يساعد على حرق الدهون بشكل كبير،عن طريق كبسولات يتم تناولها.

كورس الأناسيليوم عبارة عن أعشاب طبيعية

وتابعت إخصائي التغذية العلاجية، أن كورس الأناسيليوم عبارة عن أعشاب طبيعية، تساعد على زيادة الحرق ، وتزيد من الشعور بالعطش، بالإضافة إلى أن كورس الأناسيليوم مصرح من وزارة الصحة.