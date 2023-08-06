أهمية البوكس السحري لكورس الأناسيليوم في إنقاص الوزن.. أخصائية تغذية توضح

أكدت الدكتورة هبة حسام، أخصائي التغذية العلاجية، أن "البوكس السحري"، لكورس "الأناسيليوم" له فعالية كبيرة في إنقاص الوزن، مع الحصول على القهوة الخضراء التي تساعد على حرق الدهون.

وقالت هبة حسام، خلال لقاء لها لبرنامج “مطبخ البلد”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن كورس الأناسيليوم يساعد على حرق الدهون بشكل كبير، عن طريق كبسولات يتم تناولها، على مدار شهر أو شهرين كحد أقصى.

معدل ضربات القلب

وتابعت إخصائي التغذية العلاجية، أن كورس الاناسيليوم عبارة عن أعشاب طبيعية، تساعد على تنظيم معدل ضربات القلب، والجلوكوز والسكر في الدم.