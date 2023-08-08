نشرة الفن.. رقص آيتن عامر وأسماء إبراهيم فى الساحل الشمالي.. رد ناري من مروان خوري على سامو زين بعد اتهامه بالسرقة

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية،نستعرض أبرزها فى السطور التالية..

تداول عدد من رواد موقع الفيديوهات الشهير “ تيك توك ” فيديو للفنانة آيتن عامر وأسماء إبراهيم من الساحل الشمالي ، أثناء قضائهما عطلتهما الصيفية .

وظهرت آيتن عامر وأسماء إبراهيم في الفيديو وهن يرقصن مع المطرب محمود الليثي على أحدي أغانيه الشهيرة .

كشف المؤلف إيهاب بليبل عن تعاونه مع محمد هنيدى من خلال فيلم “مرعى البريمو” الذى يعرض حاليا فى السينما.

وقال إيهاب بليبل فى تصريح خاص لصدى البلد: سعيد بردود الفعل الإيجابية التى تلقيتها عن فيلم "مرعى البريمو" الذى يعرض حاليا، وتكتمل سعادتى بالتعاون مع كل من محمد هنيدى والمخرج سعيد حامد الذى يعود إلى الإخراج بعد فترة من الغياب عن الساحة السينمائية، وأعتبر نفسى محظوظا بالعمل مع هنيدى وفريق عمل الفيلم الذى يقدم نجم الكوميديا بطريقة جديدة ومختلفة عن أعماله السابقة، خاصة أننى تربيت على أعمال هنيدى وسعيد حامد، وكنت أشاهد أعمالهما.

قررت إدارة مهرجان الغردقة لسينما الشباب في نسخته الافتتاحية والأولى تكريم النجم هاني سلامة، تقديرا لمشواره السينمائي المتنوع والمتميز.

يتسلم هاني سلامة درع المهرجان في حفل الافتتاح الذي يقام يوم 21 سبتمبر المقبل بحضور قيادات وزارات الثقافة والسياحة والاثار والشباب والرياضة ومحافظة البحر الأحمر ولفيف من النجوم والنقاد.

علق الفنان مروان خوري ، على ما نشره الفنان سامو زين ، خلال الفترة الماضية بشأن أن هناك وجه تشابه بين أغنية الأول “يسلم اللي بيغار” ، وأغنيته " مش قادر.

وقال مروان خوري، فى تصريحات اثناء تواجده فى مؤتمر صحفي : معلقتش على الموضوع وقتها، بس كان خطأ كبير إنه اتقال بالشكل ده، اللي بيفهم في الموسيقى وبيسمع هيعرف إن مفيش التشابه الكبير ده، وحتى لو في تشابه مش هيكون مع أغنية قديمة زي أغنية مش قادر، وبقولها بكل احترام أنا مسمعتش الأغنية، ومش قصدي حاجة، بس فيه شيء اسمه توارد أفكار، والتوارد ممكن يحصل مع أي أغنية.

قامت الفنانة العالمية بيونسيه بدفع مبلغ 100 الف دولار ، بحسب ما أكدت بعض التقارير الاجنية ، حتي تتمكن من مد ساعة إضافية لتشغيل خطوط المترو القريبة من حفلها الاخير .

جاء قرار بيونسيه بدفع المبلغ من أجل مد ساعات عمل المترو حتي يتمكن الحاضرين من حفلها من الذهاب الى منازلهم فى أمان ، بعد ان تاخرت عن الصعود علي المسرح بسبب سوء الاحوال الجوية .

تستعد الفنانة مي فاروق لإحياء حفل غنائي ضخم بالقصيم بالمملكة العربية السعودية، يوم الخميس القادم ، وذلك ضمن جولتها الغنائية التى من المقرر ان تقوم بها فى السعودية على مدار الفترة القادمة .

الحفل من المقرر أن يذاع على الهواء مباشرة يوم الخميس القادم ، فى تمام الساعة العاشرة ، من خلال قناة mbc مصر ، بعد النحاج الكبير الذى حققته مي فاروق مي فاروق في حفل ليالي الفنون الخالدة بالمملكة العربية السعودية، والذى شهد جمهور جماهيري ضخم.



