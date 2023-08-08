شاهد.. رد ناري من مروان خوري على سامو زين بعد اتهامه بالسرقة

علق الفنان مروان خوري ، على ما نشره الفنان سامو زين ، خلال الفترة الماضية بشأن أن هناك وجه تشابه بين أغنية الأول “يسلم اللي بيغار” ، وأغنيته " مش قادر.

وقال مروان خوري، فى تصريحات اثناء تواجده فى مؤتمر صحفي : معلقتش على الموضوع وقتها، بس كان خطأ كبير إنه اتقال بالشكل ده، اللي بيفهم في الموسيقى وبيسمع هيعرف إن مفيش التشابه الكبير ده، وحتى لو في تشابه مش هيكون مع أغنية قديمة زي أغنية مش قادر، وبقولها بكل احترام أنا مسمعتش الأغنية، ومش قصدي حاجة، بس فيه شيء اسمه توارد أفكار، والتوارد ممكن يحصل مع أي أغنية.

وتابع النجم مروان خوري: بيحصل توارد الأفكار لأن في الآخر إحنا بنشتغل ضمن جمل مألوفة، وقليل ما بنلاقي ملحن جه بجملة مختلفة تمامًا عن اللي اتقال قبله، وأنا منهم، يمكن يكون في تشابه، والتشابه لا يدعو إلى الاستغراب.

ويحيى الفنان مروان خورى ، حفلا غنائيا في لبنان يوم 18 أغسطس المقبل كإجراء احترازي مشددة بسبب انتشار فيروس كورونا.

ويشدو مروان خورى ، بعدد من الأغاني التي تنال إعجاب جمهوره فى لبنان سواء كانت أغاني قديمة أو حديثة.

مروان خورى

وقد قدم مروان خورى في الفترة الأخيرة عدد من الحفلات الغنائية التي سجلت حضورا جماهيريا كبيرا فى مايو الماضى حيث قدم 5 حفلات فى الولايات المتحدة الأمريكية.