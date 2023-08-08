بسعر يبلغ 3 ملايين دولار.. نزاع حول ملكية بيانو.. فما القصة؟

تم عرض البيانو المشهور الذي كان مصدرًا للنزاع حول ملكيته في دار المزاد "Alex Cooper Auctioneers" مؤخرًا حيث سيتم عرض البيانو للبيع بسعر يبلغ 3 ملايين دولار، وسيتم البيع عبر الإنترنت في 15 سبتمبر.

كان أندي وارهول، الفنان الشهير في عالم البوب، آخر من امتلك البيانو.

وقد وضعه في مكتبه بمجلة "Interview" في نيويورك وبعد وفاته في عام 1987، استعارته أكاديمية نيويورك للفنون.

أصل البيانو

البيانو كان في الأصل ملكًا للفنان جون لينون، وقد أهداه إلى صديقه سام جرين، والذي بدوره أعاره إلى آندي وارهول.

في عام 2000، أدلى جرين بشهادته في المحكمة مؤكدًا أن البيانو كان ملكه، حيث رفع دعوى قضائية ضد أكاديمية نيويورك للفنون لاستعادته بعد مرور أكثر من عقد من الزمن، لكن الدعوى تم رفضها في العام التالي، وتوفي جرين في عام 2011.

وفقًا لصحيفة "نيويورك تايمز"، زعمت أكاديمية نيويورك للفنون أن البيانو كان هدية وقد باعته مقابل مبلغ ضئيل لمتجر للتحف في مانهاتن، ومن ثم باع المتجر البيانو لتاجر المزادات بودي بين.

البيانو الذي صُنع في عام 1929 مصنوع من خشب الأبنوس، اشتراه لينون في عام 1978، وفقًا لتقرير من إعداد الخبيرة كارين ليل الذي يحتوي على 19 صفحة.

تألف لينون وزوجته يوكو أونو ألبومهما "Double Fantasy" على هذا البيانو في عام 1980.

وفقًا لتقرير من مصدر موثوق، تم بيع البيانو من قبل بين إلى منصور إمرال شاول في عام 2003، ومن ثم أصبح جزءًا من ممتلكات عائلة شاول. وفي عام 2018، تم التبرع به لأكاديمية "Mercersburg" لتمويل منحة دراسية.

البيانو يحمل لوحة ذهبية عليها نص "To Sam Love John And Yoko 1979." وظل البيانو في منزل جرين في فاير آيلاند، نيويورك حتى عام 1983، عندما أعير إلى الفنان البوب ​​آندي وارهول. الرجلان توفيا والبيانو لا يزال بدون مالتم عرض البيانو المشهور الذي كان مصدرًا للنزاع حول ملكيته في مزاد علني لدار المزاد "أليكس كوبر أوكشنيرز" مؤخرًا.

وفقًا لأكاديمية نيويورك للفنون، تم بيع البيانو كهدية وباعتها الأكاديمية لمتجر للتحف في مانهاتن.