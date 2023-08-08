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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نادين لبكي عضو لجنة تحكيم بمهرجان تورنتو

نادين لبكى
نادين لبكى

قرر مهرجان تورنتو السينما الدولى اختيار المخرجة نادين لبكى ضمن لجنة تحكيم المهرجان فى دورته 48 والذى من المقرر أن يقام فى الفترة من 7 إلى 17 سبتمبر.

 

وكانت نادين لبكى شاركت في مهرجان تورنتو، بفيلمها الأول "سكر بنات – كراميل" في فئة السجادة الحمراء (Gala) عام 2007، كما شارك فيلمها الثاني "وهلأ لوين" 2011 ونال جائزة الجمهور، وشاركت بفيلمها الثالث "كفرناحوم" عام 2018 في المهرجان نفسه.

 

نادين لبكى ومهرجان البحر الأحمر 

وكانت شاركت نادين لبكى فى مهرجان البحر الأحمر السينمائي وعقدت ندوة لها تحدثت فيها عن دعمها للحراك في إيران خلال ندوة بمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي عقب حصولها على جائزة variety العالميّة السينمائيّة.

 

وقام ستيفن جادوس بمحاورتها عن أعمالها كممثلة وعلاقتها بفريق عملها كمخرجة، وقالت إن السينما يجب أن تستمر جنبا إلى جنب مع المنصات، والشاشة الكبيرة تظل مع الصغيرة، ولا يجب أن تحتل المنصات المرتبة الاولى، ويجب أن نحارب من أجل استمرار السينما الكلاسيكية.

 

وأضافت نادين لبكي: “المنصات لها ميزات كبيرة ، فهي أرخص بالطبع، وتوفر المشاهدة في المنزل في أريحية، وأعتقد أن المهرحانات نفسها هي جزء من هذه المعركة الهامة لأنها تقديم الأفلام للمشاهدين عبر شاشة كبيرة، وتدعم المواهب والأصوات الصاعدة”.

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