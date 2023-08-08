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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

جدل حول بيع كتب نوال السعداوي ومقتنياتها الشخصية.. وابنتها: لا نعلم شيئا

نوال السعداوي
نوال السعداوي

أثارت إحدى منصات بيع الكتب جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بعد نشر إعلان يتحدث عن بيع كتب الدكتورة نوال السعداوي ومقتنياتها الشخصية، ومع ذلك، نفت الدكتورة منى حلمي، ابنة الكاتبة الراحلة، هذا الادعاء عبر حسابها الشخصي على "فيس بوك".

وقالت ابنة نوال السعداوي: فوجئت اليوم بمنشور على فيسبوك يعلن عن بيع كتب أمى نوال السعداوى وأشيائها الخاصة وغيرها، وأنا وأخى عاطف حتاتة نؤكد أننا لا نعلم شيئا عن هذا الأمر، ولا نعرف تاجر الكتب المكتوب اسمه مع الخبر، وليس لنا أى علاقة من قريب أو من بعيد بهذا الأمر.

وأضافت: بما جمع هذا التاجر بعض كتبها من هنا وهناك ، وأنشأ بها معرض ، للتربح من وراء ذلك، وربما أى شئ آخر .

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نوال السعداوي

الدكتورة نوال السعداوى، التي ولدت في 27 أكتوبر عام 1931، هي طبيبة وكاتبة وروائية مصرية شهيرة، تعتبر من بين أهم الكاتبات في مصر وأفريقيا على مر العصور.

 كانت تدافع عن حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق المرأة بشكل خاص، حصلت على جائزة الشمال والجنوب من مجلس أوروبا، وفازت بجائزة إينانا الدولية من بلجيكا في عام 2005، وبجائزة شون ماكبرايد للسلام من المكتب الدولي للسلام في سويسرا في عام 2012.

نوال السعداوى هي شخصية مثيرة للجدل،  لا تزال لها كتب وأعمال تثير اهتمامًا واسعًا حتى اليوم، تتناول قضايا هامة مثل وضع المرأة في الإسلام ومحاربة ظاهرة ختان الإناث.

نوال السعداوي الأديبة نوال السعداوي التواصل الاجتماعي حقوق الإنسان ختان الإناث

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