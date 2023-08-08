بالصور.. نائب محافظ البحيرة تشهد تكريم أوائل الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية

شهدت اليوم الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، ختام فعاليات سلسلة ندوات "اختر كليتك 2" بمجمع دمنهور الثقافى، التي نظمتها محافظة البحيرة بمشاركة 15 جامعة حكومية وأهلية، لإلقاء الضوء على طبيعة الكليات وأقسامها وما تؤهل إليه من مجالات مختلفة.

نائب محافظ البحيرة تشهد تكريم الأوائل

نائب محافظ البحيرة تشهد تكريم الأوائل

نائب محافظ البحيرة تشهد تكريم الأوائل

نائب محافظ البحيرة تشهد تكريم الأوائل

نائب محافظ البحيرة تشهد تكريم الأوائل

نائب محافظ البحيرة تشهد تكريم الأوائل

نائب محافظ البحيرة تشهد تكريم الأوائل

نائب محافظ البحيرة تشهد تكريم الأوائل

وذلك بحضور اللواء محمد شوقى بدر السكرتير العام للمحافظة، و يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، و منصور أبو العدب رئيس المنطقة الأزهرية وحشد كبير من الطلاب وأولياء الأمور ومديرى الإدارات التعليمية وبمشاركة جامعات "الإسكندرية" و"طنطا" و"السادات" و"معهد الإسكندرية العالى للهندسة والتكنولوجيا".

وقامت نهال بلبع، بتكريم الطلاب أوائل الشهادات الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات، تشجيعًا وتحفيزاً لهم على تفوقهم ودعمًا لهم لاستكمال مسيرة التفوق والنجاح وهم :

- الطالب زياد عادل السعيد محمد، الأول على مستوى الجمهورية علمى علوم بمدرسة حامد عبد الرازق الثانوية المشتركة بإدارة أبو المطامير التعليمية بمجموع 403 بنسبة 98.29%.

- الطالب كريم ناصر عبد الفتاح محمد سلام، الرابع على مستوى الجمهورية بمدرسة بدر الثانوية بنين إدارة التحرير بمجموع 401 بنسبة97.8%.

كما تم تكريم الطلبة والطالبات الأوائل بالشهادة الثانوية الأزهرية بمحافظة البحيرة وهم :

- الطالبة مريم هشام عبد العزيز على فايد، معهد فتيات الدلنجات بنسبة 99.6% علمى الرابع على مستوى الجمهورية والأول على محافظة البحيرة.

- الطالبة أسماء محمد عبد الغفار محمد هلال، معهد فتيات دمنهور النموذجي بنسبة 99.5% علمى، العاشر على مستوى الجمهورية والثاني على مستوى المحافظة.

- الطالبة زينب بركات حسن إبراهيم فرج، معهد فتيات نصر الله بنسبة 99.5% علمى الحاصلة على المركز العاشر والثانيه على محافظة البحيرة .

- الطالبة أسماء على محمد على عبد اللطيف معهد فتيات بسنتواى بنسبة 96.03% الأولى بالقسم الأدبى.

- الطالبة مريم عصام محمد بسيونى عيسى، معهد فتيات إيتاى البارود بنسبة 95.08% الثانية بالقسم أدبى.

- الطالبة علا محمد السيد غازى جمعة، معهد فتيات سحالى بنسبة 70% الأولى بالقسم الادبى للمكفوفين.

كما تم تكريم أوائل شهادة الدبلومات الفنية للعام الدراسى 2022- 2023 وهم :

- الطالبة إسراء محمد إسماعيل مرسى الأولى على مستوى الجمهورية بمدرسة أبو حمص الثانوية الصناعية بنات بنسبة 99.14% قسم تركيبات ومعدات كهربائية

- الطالب محمد عاطف فوزى محمد عباسية، الأول مكرر على مستوى الجمهورية بمدرسة الثانوية الفنية لمياة الشرب والصرف الصحى بدمنهور بنسبة 99.14%.

- الطالبة بسمة شوقى عبد الحميد أبو زيد، بمدرسة الشهيد هيثم سامى الصناعية بنات بمجموع 99%.

- الطالبة بسمة محمود محمد يونس، بمدرسة الشهيد هيثم سامى الصناعية بنات بمجموع 99%.

وتكريم نماذج متفوقة من أبناء محافظة البحيرة من القادرين باختلاف وهم :

اللاعب سيف أحمد على بدر، الحاصل على الميدالية البرونزية فى بطولة العالم لرمى الجُلة.

والمنشد زياد إبراهيم عبد السلام، الحاصل على المركز الأول فى مهرجان الموسيقى العربية الحادى والثلاثين والذى قام بتقديم فقرة غنائية فى يوم فى حب مصر أهداها للطلاب المتفوقين والتى نالت إعجاب الحاضرين.

وقدمت نهال بلبع، التهنئة لجميع الطلاب المكرمون، والتقطت معهم الصور التذكارية، مؤكدة أنهم فخر لمصر وللبحيرة وهم القادة الذين سيحققون رؤية مصر 2030، ومثال للجيل الذي يسعى للعلم والمعرفة بالجد والإصرار والأمل في بناء مستقبل أفضل، وحثتهم على مواصلة مسيرة النجاح والجد والإجتهاد للتفوق فى حياتهم المستقبلية، مؤكدة على تقديم كافة أوجة الدعم والرعاية لتمكينهم من تحقيق أهدافهم وطموحاتهم.

لافتة أن التكريم يأتي في المقام الأول لأولياء أمور الطلبة نظراً لدورهم الهام فى الدفع بأبنائهم للتفوق خاصة في ظل نظام دراسي جديد ومتطور.

من جانبهم أعرب الطلاب الأوائل وأولياء أمورهم، عن سعادتهم بهذا التكريم والذي يُشكل دافعاً لهم للمضي قدماً في مثابرتهم وتحصيلهم العلمي، لتحقيق المزيد من التفوق والإنجاز.

كما أكدت نائب محافظ البحيرة علي جهود الدولة ودعمها المستمر تحت قيادة السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية، والدولة المصرية لتطوير المنظومة التعليمية والتى قد شهدت خلال السنوات الأخيرة تحولاً نوعياً من خلال إطلاق نظم التعليم الجديدة التى تقوم على تنمية مهارات التفكير والإبداع لدى الطلاب.

مشيرة إلي أن مرحلة التعليم العالي هى مرحلة محورية تتطلب المزيد من العزيمة والإصرار والطموح وهى فرصة ذهبية لإثبات مواهب وإبداعات الطلاب في كافة المجالات، سواء كانت علمية أو فنية أو رياضية أو ثقافية يجب استغلالها بأفضل الطرق الممكنة.

كما حثت الطلاب على التأنى فى إختيار الكلية والتخصص المناسب لقدراتهم وإمكانياتهم واهتماماتهم والاستفادة من المعلومات والإرشادات التي قدمت لهم خلال سلسلة ندوات “إختر كليتك” والتى تم خلالها تقديم شرح مفصل عن كافة التخصصات المتاحة في الجامعات المصرية والشروط والمعايير المطلوبة للالتحاق بها، كما تم توزيع مطويات وكتيبات تحتوي على معلومات هامة عن سوق العمل والفرص المهنية لخريجي كل تخصص.

كما تقدمت بالشكر لمديرية التربية والتعليم وجميع الجامعات المشاركة فى فاعليات سلسلة ندوات "إختر كليتك"، وحرصهم على توجيه الطلبة والطالبات لاختيار مسار تعليمي يتوافق مع متطلبات العصر.

مؤكدة على أهمية عقد الندوات والمؤتمرات التثقيفية لأبناء المحافظة من المراحل التعليمية المختلفة للتوعية بآفاق التعليم الجامعي الجديدة والمستحدثة لاسيما الجامعات التكنولوجية والتطبيقية، نظراً لحاجة سوق العمل لمثل هذه المجالات، ودورها فى إحداث نقلة كبيرة فى مستوى التنمية الإقتصادية والإجتماعية بالدولة.

هذا وتجدر الإشارة انه فى إطار سعي المحافظة للتيسير على الطلبة والطالبات وأولياء أمورهم وتعميم الإستفادة من فعاليات الندوات فقد تم إذاعة فعالياتها على مدار ثلاثة ايام من خلال بث مباشر على الصفحة الرسمية لمحافظة البحيرة.