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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الزراعة الأوكرانية: ارتفاع إجمالي محصول الحبوب إلى 55 مليون طن في 2023

ارشيفيه
ارشيفيه

قال النائب الأول لوزير الزراعة الأوكراني تاراس فيسوتسكي، اليوم، إن محصول الحبوب الأوكراني قد يتراوح بين 50 و55 مليون طن متري هذا العام، مُقارنة بـ53 مليون طن في 2022.

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وعزا «فيسوتسكي» هذه الزيادة إلى ارتفاع محصول الحبوب بشكل فاق التوقعات، حسب ما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» نقلًا عن وكالة «رويترز».

ومنذ انسحاب موسكو من صفقة الحبوب، في 17 يوليو الماضي، شنت روسيا موجة من الهجمات على إمدادات الحبوب في المدن الأوكرانية الرئيسية، بما في ذلك مدينة أوديسا الساحلية؛ ما أدى إلى القضاء على 60 ألف طن من الحبوب، وهو ما يكفي لإطعام 270 ألف شخص لمدة عام.

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