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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد شريف يقضي عطلته الصيفية على طريقته الخاصة

محمد شريف
محمد شريف

شارك محمد محمد شريف مهاجم النادي الأهلي، صورة جديدة له من إجازته الصيفية، عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر نجم النادي الأهلي وهو يستمتع بعطلته، مرتديا شورت باللون الأخضر، نال اعجاب متابعيه.

وتأهل المارد الأحمر بقيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، إلى نصف نهائي بطولة كأس مصر، ليواجه فريق إنبي ضمن منافسات دور النصف النهائي من البطولة.

وحرص المدرب السويسري على منح اللاعبين راحة سلبية لمدة 3 أسابيع حيث يعود الفريق للظهور يوم 24 أغسطس الجاري لخوض مرانه الأول على ملعب التتش بالجزيرة.

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IMG_٢٠٢٣٠٨٠٨_١٧١٩١٧

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