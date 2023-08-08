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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فابريزيو رومانو: كايل ووكر يقترب من تجديد عقده مع مانشستر سيتي

كايل ووكر
كايل ووكر

أكد الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو، أن كايل ووكر ظهير مانشستر سيتي الإنجليزي اقترب من تجديد عقده مع الفريق.

وكانت تقارير صحفية قد أكدت بأن بايرن ميونخ الألماني يرغب في التعاقد مع ووكر في الميركاتو الصيفي الحالي.

ونشر رومانو تغريدة عبر سحابه على تويتر أكد خلاله أن ووكر بات قريبًا من الموافقة على العرض الجديد المُقدم له في الـ 24 ساعة الماضية، من مانشستر سيتي لتجديد عقده.

وأوضح رومانو أن العقد الجديد يغري ووكر، ومن المتوقع أن يبقى ويوقع على بقاءه في النادي.

وأشار رومانو إلى أن ثقة السيتي تتزايد في الاحتفاظ بكل من كايل ووكر وبرناردو سيلفا في الصيف الحالي.

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