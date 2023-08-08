بالخطوات.. طريقة تحضير النودلز | صور

النودلزالتى تستخدم فى طريقة تحضير النودلز،هي نوع من المكرونة التي تشتهر في المطبخ الآسيوي، تأتي في أشكال وأحجام مختلفة، مثل النودلز الصينية والرامن والأوزونومي وغيرها.

ويمكن استخدام النودلز في تحضير وجبات متنوعة من طريقة تحضير النودلز، سواء مع اللحوم أو الخضار أو البحريات.

وإليك بعض النصائح لتحضير النودلز و طريقة تحضير النودلز للشيف مصطفى العمدة من خلال تصريحات خاصة لصدى البلد.

طريقة تحضير النودلز

اتبع تعليمات التحضير: يحتوي كل نوع من النودلز على تعليمات محددة للتحضير. قراءة واتباع تلك التعليمات ستساعدك على الحصول على أفضل نتيجة في تحضير النودلز.

سلق النودلز بشكل صحيح: قبل استخدام النودلز في وصفتك، يجب سلقها في ماء مغلي ومملح وفقًا لتعليمات الحزمة. يفضل عدم طهي النودلز بشكل مفرط لمنعها من التمزق أو التماسك.

صفي النودلز: بعد الانتهاء من سلق النودلز، قم بصفيها واشطفها بالماء البارد. هذا سيساعد في إزالة النشا الزائد وتجنب التصاق النودلز ببعضها البعض.

استخدم الصلصات والتوابل المناسبة: يمكن تخصيص نكهة النودلز بواسطة الصلصات والتوابل. صلصة الصويا وصلصة السمسم هي خيارات شائعة ولذيذة. يمكنك أيضًا إضافة صلصة الثوم أو الفلفل الحار أو الزنجبيل المبشور لإضفاء نكهة إضافية.

قم بتحميص النودلز: بعض الوصفات تتضمن تحميص النودلز في مقلاة بقليل من الزيت حتى تصبح مقرمشة وذهبية. هذه الخطوة تضيف قوامًا ونكهة إضافية للنودلز.

اختيار المكونات المضافة: يمكنك إضافة الدجاج المشوي أو الروبيان أو الخضار المقطعة أو الفطر أو البيض المسلوق أو أي مكونات أخرى تفضلها لإثراء وجبتك بالنودلز.

زينة الطبق: يمكنك تزيين النودلز بالبصل الأخضر المقطع أو الفلفل الحار المفروم أو السمسم المحمص لإضافة لمسة جمالية ونكهة إضافية.

تذكر، يمكنك تخصيص طريقة تحضير النودلز بحسب ذوقك الشخصي وتفضيلاتك في المكونات.

طريقة تحضير النودلز

إليك طريقة تحضير النودلز:

المكونات:

حزمة من النودلز (نودلز البيض أو القمح)

ماء للسلق

صلصة الصويا

زيت السمسم

خضروات مفضلة مقطعة إلى شرائح رفيعة (مثل الجزر والفلفل الأخضر والفطر والبصل والكرفس)

نصف بصلة مفرومة

3 فصوص ثوم مفرومة

قطع صغيرة من اللحم أو الدجاج أو الروبيان (اختياري)

ملح وفلفل أسود حسب الذوق

أعشاب وتوابل اختيارية (مثل الكزبرة المفرومة أو البصل الأخضر المفروم أو الفلفل الحار المفروم أو الزنجبيل المبشور)

طريقة التحضير:

قم بسلق النودلز وفقًا لتعليمات الحزمة. عادةً ما يتم غلي الماء في وعاء كبير وإضافة النودلز لمدة 2-3 دقائق حتى تصبح طرية. ثم صفي النودلز واشطفها بالماء البارد لإزالة النشا وتجنب التصاقها.

سخن مقلاة كبيرة أو وعاء عميق على نار متوسطة. أضف قليلًا من الزيت (مثل زيت السمسم) وسخنه.

أضف البصل المفروم والثوم المفروم وقلبهما حتى يصبحان طريين ويتناثران برائحة طيبة.

إذا كنت تستخدم اللحم أو الدجاج أو الروبيان، قم بإضافتها إلى المقلاة وقلبها حتى ينضج.

أضف الخضروات المفرومة إلى المقلاة وقلبها لبضع دقائق حتى تصبح طرية. يمكنك ترك الخضروات قليلًا مقرمشة إذا كنت تفضل ذلك.

أضف النودلز المسلوقة إلى المقلاة وقلبها جيدًا حتى تمتزج مع الخضروات واللحم (إن وجد) والثوم والبصل.

أضف صلصة الصويا حسب الذوق. يمكنك أيضًا إضافة أي أعشاب وتوابل إضافية تفضلها (مثل الكزبرة المفرومة أو البصل الأخضر المفروم أو الفلفل الحار المفروم أو الزنجبيل المبشور). أضف ملح وفلفل أسود حسب الذوق.

قلب النودلز جيدًا على النار لمدة دقيقة أو دقيقتين حتى تتشرب النودلز الصلصة وتتداخل النكهات.

قدم النودلز الساخة الساخنة في طبق التقديم وتزيينها بالمزيد من البصل الأخضر المفروم أو الكزبرة المفرومة (اختياري).

وهكذا، يكون لديك طبق لذيذ من النودلز الجاهزة للاستمتاع به. يمكنك تعديل هذه الوصفة وفقًا لتفضيلاتك الشخصية، مثل إضافة المزيد من الخضروات أو تغيير نوع اللحم أو البهارات المستخدمة. استمتع بوجبتك!