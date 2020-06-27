طريقة تحضير سلطة النودلز بالجمبرى

قدم الشيف الشربينى طريقة تحضير عمل سلطة الجمبرى بالنودلز من
خلال برنامجه الشيف على قناة سي بي سي سفرة.
جمبري مقشر
طماطم شيري
موتزاريلا
ريحان
زبدة ثوم
بصل اخضر
صويا صوص
اويستر صوص
زيت سمسم
جنزبيل فريش
فلفل الوان
نودلز
فلفل ملح
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طريقة تحضير سلطة جمبري
بالنودلز:
* يخلط زيت السمسم مع الثوم و اويستر صوص و الريحان و الصويا صوص و
الجنزبيل في الكبة
* يوضع البصل و الفلفل الألوان على النودلز مع الطماطم المجففة
* يتبل الجمبري و يشوى على الجريل ثم تخلط كل المكونات مع بعض ثم ترش
الموتزاريلا عليها بالهنا