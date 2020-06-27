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طريقة تحضير سلطة النودلز بالجمبرى

السبت 27/يونيو/2020 - 01:20 ص
صدى البلد
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رنا عصمت

قدم الشيف الشربينى طريقة تحضير عمل سلطة الجمبرى بالنودلز من خلال برنامجه الشيف على قناة سي بي سي سفرة.



مقادير سلطة جمبري بالنودلز:

جمبري مقشر 

طماطم شيري 

موتزاريلا 

ريحان

 زبدة ثوم

 بصل اخضر 

صويا صوص

 اويستر صوص

 زيت سمسم 

جنزبيل فريش 

فلفل الوان 

نودلز

 فلفل ملح


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طريقة تحضير سلطة جمبري بالنودلز:

يخلط زيت السمسم مع الثوم و اويستر صوص و الريحان و الصويا صوص و الجنزبيل في الكبة

يوضع البصل و الفلفل الألوان على النودلز مع الطماطم المجففة

يتبل الجمبري و يشوى على الجريل ثم تخلط كل المكونات مع بعض ثم ترش الموتزاريلا عليها بالهنا

 

 

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