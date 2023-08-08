محمود حافظ: انتهينا من تصوير فيلم أصل الحكاية

كشف الفنان محمود حافظ عن آخر ما وصلوا اليه في فيلم أصل الحكاية الذي بدأ تصويره مؤخرا.

وقال في تصريحات لـ صدى البلد: “ انتهينا من تصوير الفيلم بالكامل، وقريبا سيعلن عن موعد عرضه في السينما، وانا سعيد لتواجدي مع كل الأبطال المتواجدين في العمل، وأتمنى أن ينال إعجاب الجمهور”.



كشف الفنان محمود حافظ، تفاصيل موافقته على المشاركة بفيلم «أصل الحكاية» بسبب المخرج محمد أمين.

وقال محمود حافظ، في برنامج “سبوت لايت” تقديم الإعلامية شيرين سليمان والمذاع على قناة “صدى البلد”: «بقيت من اسم المخرج، أعرف الموضوع رايح فين، وبمجرد ما عرفت إن الفيلم إخراج محمد أمين وافقت على طول».

وأوضح أنه سبق له العمل مع محمد أمين في فيلم “200 جنيه”، مؤكدا «أمين ليه طبيعة خاصة في أفلامه، وقضاياه مختلفة عن اللي بنشوفها على الساحة، ويقدر يطلعني مختلف».