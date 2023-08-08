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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

9 أغسطس.. طرح فيلم التشويق The Secret Kingdom في مصر

صدى البلد

تستضيف دور العرض المصرية فيلم المغامرة والخيال العلمي The Secret Kingdom ابتداءً من  9 أغسطس. 

 

 

 


 

فيلم The Secret Kingdom يناسب جميع أفراد الأسرة، بصورة خيالية فريدة ومؤثرات جذابة، تدور أحداثه حول بيتر وفيريتي، شقيقان يواجهان بعض الأوقات الصعبة بعد الانتقال إلى منزل جديد مع والدهما، في أحد الأيام يكتشفان عالمًا سحريًا تحت أرضية منزلهما، حيث أن بيتر مقدر له أن يكون ملكاً على هذا العالم، لكن هناك قوة مظلمة تسمى "الكفن" تريد تدمير كل شيء، ويجب على بيتر أن يجد القوة لهزيمته.

 

 

ينطلق الشقيقان في السعي لإنقاذ المملكة عن طريق العثور على خمسة كنوز سحرية وتوحيدها بقيادة مخلوقات البانجولين. وفي مواجهة تحديات ملحمية تختبر شجاعتهم، يتنقل بيتر وفيريتي عبر تلك المملكة السرية، ويقاتلان للحفاظ على سحرها والتغلب على التهديد الذي يلوح في الأفق، فهل ينجحان في تحقيق هدفهما؟

 

هذه المغامرة الخيالية المثيرة The Secret Kingdom من تأليف وإخراج مخرج الأفلام الأسترالي مات دروموند، الذي كان يعمل سابقاً مشرفاً على المؤثرات البصرية للأفلام منها My Pet Dinosaur و Dinosaur Island، والذي تشارك في إنتاج هذا الفيلم مع أخته ميجان دورموند، الفيلم يضم فريق الممثلين  أليلا براون، وسام إيفرينجهام، وأليس باركنسون، وغابرييل تشان، وداريوس ويليامز.

 

The Secret Kingdom الخيال العلمي دور العرض المصرية دور العرض المغامرة

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