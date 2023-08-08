مصطفى قمر يعلن موعد طرح فيلم أولاد حريم كريم

شارك الفنان مصطفى قمر، صورا من كواليس تصوير فيلم “أولاد حريم كريم”، عبر حسابه الشخصي على “إنستجرام”.

وكتب: “ختام صيف 2023 كل يومين soon هتشوفوا وتستمتعوا بمشاهد وأغاني من الفيلم”.

وفيلم "أولاد حريم كريم" بطولة "مصطفى قمر، بسمة، داليا البحيري، علا غانم، خالد سرحان، عمرو عبدالجليل، تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود، وعدد من الوجوه الجديدة، وتأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس، ومن إنتاج شركة انتلجنت (iproductions) وتوزيع خارجي روتانا.

فيلم "أولاد حريم كريم" يعد استكمالا لنجاح فيلم "حريم كريم"، والذي عرض منذ 18 عامًا وتحديدا في عام 2005، ولعب بطولته مصطفى قمر، ياسمين عبد العزيز، الراحل طلعت زكريا، داليا البحيري، علا غانم، بسمة، خالد سرحان، محمد شاهين، تأليف زينب عزيز، وإخراج علي إدريس أيضا.