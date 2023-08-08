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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

فوائد خارقة لا تعلمها عن تناول الفشار

صدى البلد

الفشار يحفظ التوازن العضوي و النفسي للإنسان، ويتفوق على ” القهوة ” في تنبيه المخ و يجلب الإحساس بالسعادة والبهجة دون أي آثار جانبية.

تناول الفشار يحفز خلايا المخ على إنتاج مادة ” السيروتونين ” المسئولة عن الحفاظ على التوازن العضوي والنفسي للإنسان التي تعد من أهم الموصلات العصبية اللازمة لتنبيه خلايا المخ وزيادة اليقظة دون حدوث أي ارتفاع في ضغط الدم أو زيادة دقات القلب. 

يتفوق الفشار في هذا المجال على ” الكافيين ” الموجود في القهوة ومادة ” السيروتونين ” مسئولة أيضا عن توليد الشعور بالبهجة والسرور والإقبال على الحياة.


 

وفي هذا التقرير نعرض لكم مجموعة من فوايد تناول الفشار وفقا لموقع هيلثى..


 

١-كشفت الدراسات العلمية عن إحتواء الفشار على كمية لا بأس بها من مضادات الأكسدة وعند تناول كميات كبيرة من الفشار فإن ذلكيعمل علي مقاومة الأمراض وهزيمة خلاياها وتحسن أداء الجهاز المناعي بالجسم.


 

٢-يحتوي الفشار على نسبة عالية جدا من الحديد وعند تناول كميات كبيرة منه فإن ذلك يعمل في القضاء علي الأنيميا وفقر الدم بجدارة.


 

٣-كما أثبتت أن الفشار يحتوي علي كميات لا بأس بها من الألياف الطبيعية والتي تعد مفيدة جدا للجهاز الهضمي وعند تناول الفشاربكميات كبيرة فإن ذلك يعمل في التخلص من مشاكل المعدة وأعراضها المزعجة وخصوصا الإمساك فقد أثبتت الدراسات علي قدرة الفشارفي القضاء الفعال والفوري علي الإمساك.


 

٤-كشفت الأبحاث على أن تناول الفشار يعمل على ضبط معدل السكر في الدم لذلك يعد الفشار هو الإختيار الأمثل لمرضي السكر حيثيعمل على ضبط معدل السكر في الدم طبيعيا.

خلايا المخ فوائد الفشار معدل السكر في الدم لمرضى السكر

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