تنسيق الجامعات 2023.. مصاريف جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وخطوات التقديم

تنسيق الجامعات 2023.. يبحث طلاب الثانوية العامة 2023 عن مصروفات الجامعات الخاصة للالتحاق بالكليات التى يريدونها وذلك بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة ، ومن ضمن الجامعات الخاصة التى يبحث عنها الطلاب هى جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا .

مصاريف جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا



مصاريف كلية الطب البشري تبلغ 120 ألف جنيه في العام.

كلية الصيدلة تبلغ مصاريفها 72 ألف جنيه في السنة.

طب الأسنان 94 ألف.

علاج طبيعي 65 ألف.

كلية تمريض 22 ألف.

كلية العلوم الصحية 36 ألف.

كلية الهندسة 55 ألف.

كلية إعلام عربي وإنجليزي 32 ألف.

كلية الاقتصاد والإدارة 30 الف

كلية الترجمة واللغات 24 الف

كلية الإرشاد السياحي والأثار 18 الف

كلية التربية الخاصة 16 الف



الأوراق المطلوبة للتقديم في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

يجب أن يكون الطالب حاصل على شهادة الثانوية العامة بالتنسيق والدرجات المطلوبة للجامعة.

أن يدفع الطالب مصاريف التقديم.

تقديم المستندات والأوراق والتي تتضمن شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى وشهادة الميلاد.

صور شخصية للطالب وصورة البطاقة.

خطوات التقديم في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا



- يمكن التقديم من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالجامعة وهو من الرابط التالي https://must.edu.eg/ar/

- سوف يطلب منك كتابة البريد الإلكتروني وإدخال كلمة السر ثم النقر على دخول.

- إن لم يكن لديك حساب انقر على إنشاء حساب جديد.

- أكد الرسالة التي يرسلها البريد الإلكتروني إليك.

- افتح رابط التقديم للجامعة.

- اختر طلب التحاق.

- اقرأ الشروط والمتطلبات بعناية.

- اختر موافق على الشروط.

- اكتب كل البيانات المطلوبة منك بكلتا اللغتين العربية والإنجليزية.

- أدخل كافة الرغبات التي تحتاجها.

- اختر طريقة الدفع إما عن طريق خدمة كاش أو الكارت.



رابط تنسيق الكليات 2023

ويتم القبول بالجامعات والمعاهد بتنسيق الجامعات 2023 عن طريق موقع التنسيق الالكتروني علي شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي: www.tansik.egypt.gov.eg

تعليمات هامة بشأن نظام التنسيق الالكتروني: -