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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بالعناوين .. ننشر أماكن تظلمات الثانوية العامة 2023

تظلمات الثانوية العامة
تظلمات الثانوية العامة 2023

يتساءل طلاب الثانوية العامة 2023 وأولياء أمورهم عن اماكن تظلمات الثانوية العامة 2023 ، بعد ان بدأ موقع وزارة التربية والتعليم في إرسال مواعيد الاطلاع على اوراق المتظلمين لجميع طلاب الثانوية العامة 2023 الذين سجلوا بياناتهم على رابط تظلمات الثانوية العامة 2023.

وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد تفاصيل اماكن تظلمات الثانوية العامة 2023 لمساعدة جميع طلاب الثانوية العامة 2023 الذين يستعدون حاليا للإطلاع على اوراقهم وتسجيل تظلمهم .

اماكن تظلمات الثانوية العامة 2023

أولا .. لجان الادارة والنظام والمراقبة بقطاع القاهرة  ويشمل ( محافظات القاهرة ، والجيزة ، والقليوبية ، والمنوفية ، والفيوم ، وفني سويف ) :

- لجنة النظام والمراقبة قطاع القاهرة أ : مقرها مدرسة السنية الثانوية بنات بالسيدة زينب ومدينة التعليم في السادس من اكتوبر  (وتختص بإدارات بولاق الدكرور و العجوزة واوسيم والهرم والبدرشين والعياط وابو النمرس والحوامدية والدقي ومنشآة القناطر والشيخ زايد واكتوبر وكرداسة والواحات البحرية ).

- لجنة النظام والمراقبة قطاع القاهرة ب : مقرها مدرسة الخديوية الثانوية بنين - شارع بورسعيد بالسيدة زينب (وتختص بادارات : حدائق القبة والسيدة زينب وروض الفرج والساحل وشبرا والشرابية والزاوية الحمراء والوايلي ومنشآة ناصر و وسط القاهرة وباب الشعرية وغرب القاهرة ومصر الجديدة والنزهة والمعادي وحلوان والتبين والقاهرة الجديدة والمعصرة والمستقبل والشروق والزيتون وعابدين والبساتين ودار السلام)

- لجنة النظام والمراقبة قطاع القاهرة ج : مقرها مدرسة الحلمية الاعدادية القديمة بنين شارع مصطفى فاضل بجوار الخديوية الثانوية (وتختص بادارات الخليفة والمقطم ومصر القديمة وشرق مدينة نصر وغرب مدينة نصر والصف واطفيح وشمال الجيزة وجنوب الجيزة والعمرانية والوراق ومحافظة المنوفية والبحر الاحمر )

- لجنة النظام والمراقبة قطاع القاهرة د : مقرها مدرسة شبرا الخيمة الفنية التجارية بنات - ادارة غرب شبرا الخيمة 1 شارع منتزة محمد علي أمام معهد التعاون الزراعي ( وتختص بادارات عين شمس والمطرية والمرج والسلام والقليوبية والاسماعيلية)
 

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بدء الاطلاع على أوراق طلاب تظلمات الثانوية العامة 2023 في هذه الأماكن

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باعوا الامتحانات والدرجات|شاهد محاولات النصب على طلاب الثانوية العامة 2023 ورد الوزارة




ثانيا قطاع الاسكندرية ويشمل محافظات الاسكندرية والبحيرة و كفر الشيخ ومطروح وبعض الادارات بمديرية الغربية :

- لجنة النظام والمراقبة قطاع الاسكندرية أ : مقرها مدرسة نبوية موسى الثانوية التجريبية بنات 134 طريق الحرية باب شرق ( وتختص بادارات كفر الشيخ ومطروح وبعض ادارات الاسكندرية والغربية وهي شرق الاسكندرية وغرب الاسكندرية والجمرك وبرج العرب وشرق طنطا وغرب طنطا وبسيون والسنطة وكفر الزيات ).

- لجنة النظام والمراقبة قطاع الاسكندرية ب : مقرها مدرسة الشاطبي الاعدادية بنين - 6 شارع عومير بجوار مدرسة محمد علي الزخرفية بالشاطبي (وتختص بادارات الدقهلية والاسماعيلية والسويس وبورسعيد وشمال يناء وجنوب سيناء ودمياط ومديرية الشرقية وبعض ادارات الغربية ).

ثالثا قطاع المنصورة ويشمل محافظات الدقهلية والاسماعيلية والسويس و بورسعيد وشمال سيناء وجنوب سيناء ودمياط ومديرية الشرقية وبعض ادارات الغربية :

- لجنة النظام والمراقبة قطاع المنصورة أ : مقرها مدرسة المنصورة الاعدادية بنين شارع فريدة حسان بالمختلط  (وتختص بادارات غرب الزقازيق وابو كبير ديرب نجم وههيا وكفر صقر واولاد صقر والابراهيمية والقنايات وشرق المحلة غرب المحلة زفتى وسمنود وقطور.

- لجنة النظام والمراقبة قطاع المنصورة ب : مقرها مدرسة المنصورة الثانوية بنين شارع احمد ماهر (وتختص بادارات مديرية الدقهلية).

- لجنة النظام والمراقبة قطاع المنصورة ج بالاسماعيلية : مقرها المجمع التعليمي بالاسماعيلية طريق مصر الاسماعيلية الصحراوي الكيلو 4.5 عز الدين  ( وتختص بادارات السويس وبورسعيد وشمال سيناء وجنوب سيناء وبعض ادارات مديرية الشرقية والصالحية الجديدة والحسينية ومنشآة ابو عمر وصان الحجر).

رابعا قطاع اسيوط ويشمل محافظات المنيا وقنا والاقصر والوادي الجديد واسيوط وسوهاج واسوان والبحر الاحمر

- لجنة النظام والمراقبة قطاع أ بأسيوط : مقرها معهد التربية الفكرية بأسيوط خلف مديرية الزراعة بأسيوط ( وتختص بادارات المنيا وقنا والاقصر والوادي الجديد واسوان).

- لجنة النظام والمراقبة قطاع ب بقنا : ومقرها المبنى الملحق مدرسة فاطمة الزهراء الثانوية بنات  التابعة لادارة قنا التعليمية حي المصالح بجوار مستشفى الهلال الاحمر (وتختص بادارات اسيوط وسوهاج).

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