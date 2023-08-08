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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قتل مراته وبنته وحاول يولع في البيت .. الداخلية تكشف تفاصيل جريمة الجيزة البشعة

جثة
جثة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة بقيام (عامل خردة - مقيم بدائرة القسم  - له معلومات جنائية ) بقتل زوجته (ربة منزل) ، وكريمته (طفله 8 سنوات)  ، وإصابة (4 من كريماته بجروح طعنية وذبحية) وهروبه من مكان الواقعة .

وبسؤال إثنين من كريماته المصابات قررتا بأن والدهما دائم تعاطى المواد المخدرة وبتاريخ الواقعة حدثت مشادة كلامية بينه ووالدتهما تطورت إلى مشاجرة إستخدم خلالها سلاح أبيض "سكين" وتعدى عليهم فأحدث الإصابات المشار إليها وحاول إضرام النيران بالمنزل.

 عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم حال إختبائه بمسكن صديق له (مقيم بدائرة قسم شرطة الطالبية "له معلومات جنائية") تم ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على إثر خلافات زوجية ، وبمواجهة الأخير أيد أقوال الأول وأشار إلى علمه بإرتكابه الواقعة.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة وزارة الداخلية إضرام النيران المواد المخدرة شرطة الأهرام شرطة الطالبية مديرية امن الجيزة

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